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В России бурно растет спрос на новый китайский коммерческий транспорт

В России бурно растет спрос на новый китайский коммерческий транспорт - 10.03.2024, ПРАЙМ

В России бурно растет спрос на новый китайский коммерческий транспорт

Спрос на новый коммерческий транспорт китайских марок удвоился в РФ в 2023 году, на него пришлось порядка 70% продаж, рассказали РИА Новости эксперты страхового | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T07:33+0300

2024-03-10T07:33+0300

2024-03-10T07:34+0300

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спрос

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Спрос на новый коммерческий транспорт китайских марок удвоился в РФ в 2023 году, на него пришлось порядка 70% продаж, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК и ГК "АвтоСпецЦентр" на основании совместного исследования. "За последний год продажи коммерческого транспорта выросли в три раза по сравнению с 2022 годом. Динамичными темпами увеличивается спрос на китайские марки – в 2 раза по сравнению с 2022 годом. На них приходится порядка 70% продаж нового коммерческого транспорта. Еще 25% - на российские бренды, 5% - прочие", - рассказывают в ГК "АвтоСпецЦентр". При этом, в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидерство за российскими марками. К такому выводу пришли в страховом доме ВСК исходя из структуры аварийности в рамках ОСАГО. Так, около 76% рынка занимают российские бренды (ГАЗ, КамАЗ), на втором месте с 4,7% белорусские авто (преимущественно MAZ), на третьем – немецкие (MAN) – 4,2%, на четвертом шведские (Scania) – 4%, а китайские коммерческие автомобили замыкают топ-5 (Shacman, Howo, Sitrak и другие) – 3%. По итогам 2023 года, по данным "АвтоСпецЦентра", наиболее востребованным коммерческим транспортом стали грузовые автомобили, а также прицепы и полуприцепы. На долю легкого коммерческого транспорта пришлось 20%, пассажирского транспорта и спецтехники – по 10%. Чаще всего в прошлом году за ремонтом в связи с различными происшествиями, включая ДТП, обращались владельцы грузового (92%) и пассажирского транспорта (5%). При этом, самыми дорогими в обслуживании являются экскаваторы (средняя стоимость ремонта – 105 тысяч рублей), грузовые авто (100 тысяч рублей), погрузчики (92 тысячи рублей) и тракторы (80 тысяч рублей), сообщают эксперты компаний. Среди грузовых авто самыми недорогими в обслуживании являются российские и немецкие бренды (101-102 тысячи рублей средняя стоимость ремонта), а самыми дорогими – китайские (106 тысяч рублей), добавляют они.

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россия, спрос, коммерческий транспорт