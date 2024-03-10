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Производство вина в России достигло максимума с 2016 года
Производство вина в России достигло максимума с 2016 года - 10.03.2024, ПРАЙМ
Производство вина в России достигло максимума с 2016 года
Производство вина в Европе сократилось в прошлом году почти на 7% - до минимальных за шесть лет 15,7 миллиарда литров; при этом Россия стала одной из немногих... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T08:13+0300
2024-03-10T08:13+0300
2024-03-10T09:07+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производство вина в Европе сократилось в прошлом году почти на 7% - до минимальных за шесть лет 15,7 миллиарда литров; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия. Так, по информации организации, в Европе в прошлом году было произведено лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств. Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% - до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% - до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% - до 3,1 миллиарда литров. Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции - там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии - на 10%, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (-7%), Болгарии (-1%), на Кипре (-10%), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%). В то же время в семи странах производство увеличилось, сильнее всего в Румынии - на 15%, до 435 миллионов литров. Также оно выросло в Венгрии (+1,3%), Германии (+0,7%), Португалии (+8,3%), Словении (+5,9%) и Швейцарии (+3,6%). Российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина - это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе.
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россия, европа, вино, алкоголь
РОССИЯ, ЕВРОПА, вино, алкоголь
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производство вина в Европе сократилось в прошлом году почти на 7% - до минимальных за шесть лет 15,7 миллиарда литров; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия.
Так, по информации организации, в Европе в прошлом году было произведено лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств.
Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% - до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% - до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% - до 3,1 миллиарда литров.
В Роскачестве отметили улучшение репутации отечественных вин
Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции - там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии - на 10%, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (-7%), Болгарии (-1%), на Кипре (-10%), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%).
В то же время в семи странах производство увеличилось, сильнее всего в Румынии - на 15%, до 435 миллионов литров. Также оно выросло в Венгрии (+1,3%), Германии (+0,7%), Португалии (+8,3%), Словении (+5,9%) и Швейцарии (+3,6%).
Российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина - это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе.