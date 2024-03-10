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Фермеры сжигают виноградники из-за переизбытка вина на рынке, пишет СМИ

Фермеры сжигают виноградники из-за переизбытка вина на рынке, пишет СМИ - 10.03.2024, ПРАЙМ

Фермеры сжигают виноградники из-за переизбытка вина на рынке, пишет СМИ

В мире зафиксирован переизбыток винной продукции, в связи с чем фермеры уничтожают виноградники и покидают рынок, сообщает агентство Bloomberg. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T09:06+0300

2024-03-10T09:06+0300

2024-03-10T10:39+0300

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виноградарство

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В мире зафиксирован переизбыток винной продукции, в связи с чем фермеры уничтожают виноградники и покидают рынок, сообщает агентство Bloomberg.Так, согласно опросу группы Riverland Wine, представляющей производителей вина в регионе Риверлэнд на юге Австралии, более четверти представителей винодельческого рынка намерены свернуть свой бизнес в ближайшие несколько лет. По словам главного исполнительного директора группы Линдалл Роу, многие представители отрасли просто не видят будущего в винодельческой промышленности.Как отметили авторы статьи, один из австралийских виноделов Тони Таунсенд в 2023 году вырубил 7 га своего виноградника из 14 в Риверлэнде. По его словам, ему очень нравится винодельческий бизнес, но продолжать это дело сейчас было бы экономически невыгодно, так как при его сохранении он может потерять порядка 35 тысяч австралийских долларов (23 тысяч долларов США).По информации Bloomberg, не только австралийские фермеры столкнулись с такой проблемой. В 2023 году мировое производство достигло 60-летнего минимума, однако на рынках сохраняется избыток, несмотря на отставание мирового потребления от производства вина как минимум с 1995 года.Кроме того, еще одной причиной ухудшения ситуации на рынке вина стал резкий рост цен на сырье.Ранее сообщалось, что производство вина в России достигло максимальных значений впервые с 2016 года. В Европе, напротив, оно упало на 7%, что стало минимумом за 6 лет.

https://1prime.ru/20240310/846119949.html

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мир, вино, алкоголь, виноградарство