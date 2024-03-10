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На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник

На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник - 10.03.2024, ПРАЙМ

На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник

На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T09:15+0300

2024-03-10T09:15+0300

2024-03-10T10:36+0300

россия

украина

беспилотник

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. "В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее, утром 10 марта, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Старовойт призывал жителей области немедленно укрыться.

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россия, украина, беспилотник