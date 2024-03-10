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На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник - 10.03.2024, ПРАЙМ
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На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник - 10.03.2024, ПРАЙМ
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник
На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T09:15+0300
2024-03-10T10:36+0300
россия
украина
беспилотник
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. "В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее, утром 10 марта, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Старовойт призывал жителей области немедленно укрыться.
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россия, украина, беспилотник
РОССИЯ, УКРАИНА, беспилотник
09:15 10.03.2024 (обновлено: 10:36 10.03.2024)
 
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник

Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске

© Фото : Telegram/avbogomazПожар на Клинцовской нефтебазе после атаки украинским БПЛА
Пожар на Клинцовской нефтебазе после атаки украинским БПЛА - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : Telegram/avbogomaz
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в Telegram-канале.
Ранее, утром 10 марта, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Старовойт призывал жителей области немедленно укрыться.
 
РОССИЯУКРАИНАбеспилотник
 
 
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