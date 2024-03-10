https://1prime.ru/20240310/846120950.html
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник - 10.03.2024, ПРАЙМ
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник
На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T09:15+0300
2024-03-10T09:15+0300
2024-03-10T10:36+0300
россия
украина
беспилотник
https://cdnn.1prime.ru/img/84284/11/842841182_46:0:1139:615_1920x0_80_0_0_35bb525c860da7db1a1aa671ac530f6e.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. На территории нефтебазы в Курской области произошло возгорание после падения украинского беспилотника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. "В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее, утром 10 марта, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Старовойт призывал жителей области немедленно укрыться.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84284/11/842841182_182:0:1002:615_1920x0_80_0_0_ca1c21f726d1a6db4b8d28bf2bf879fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, беспилотник
РОССИЯ, УКРАИНА, беспилотник
На нефтебазу в Курской области упал украинский беспилотник
Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске