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Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив
Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив - 10.03.2024, ПРАЙМ
Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T09:18+0300
2024-03-10T09:18+0300
2024-03-10T09:18+0300
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босфорский пролив
судоходство
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СТАМБУЛ, 10 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. Судоходство в проливе приостановлено с 04.15 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 08.30 в очереди на проход через Босфор 301 судно. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.
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турция, босфорский пролив, судоходство
ТУРЦИЯ, Босфорский пролив, судоходство
Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив
В очереди через Босфор стоит 301 судно из-за приостановления движения
СТАМБУЛ, 10 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно.
Судоходство в проливе приостановлено с 04.15 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 08.30 в очереди на проход через Босфор 301 судно. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ.
В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.