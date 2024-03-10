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Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив

Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив - 10.03.2024, ПРАЙМ

Более 300 судов стоят в очереди на проход через Босфорский пролив

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T09:18+0300

2024-03-10T09:18+0300

2024-03-10T09:18+0300

турция

босфорский пролив

судоходство

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СТАМБУЛ, 10 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. Судоходство в проливе приостановлено с 04.15 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 08.30 в очереди на проход через Босфор 301 судно. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.

турция

босфорский пролив

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турция, босфорский пролив, судоходство