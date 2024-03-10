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В Германии "лишились дара речи" из-за уничтожения Patriot на Украине

В Германии "лишились дара речи" из-за уничтожения Patriot на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ

В Германии "лишились дара речи" из-за уничтожения Patriot на Украине

ВСУ разместили ЗРК Patriot слишком близко к линии фронта, тем самым дав России время для атаки комплекса, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T09:35+0300

2024-03-10T09:35+0300

2024-03-10T10:10+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. ВСУ разместили ЗРК Patriot слишком близко к линии фронта, тем самым дав России время для атаки комплекса, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети X.Ранее, 9 марта, Минобороны России сообщило, что ракеты комплекса "Искандер-М" ударили по украинской технике в ДНР, уничтожив, в том числе, два американских ЗРК Patriot."Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга", — рассказал Репке.Кроме того, он добавил, что ЗРК находились там достаточно долго, чтобы позволить России запустить по ним баллистическую ракету и уничтожить их."Нет слов", — резюмировал Репке.Ранее сообщалось, что Канада одобрила передачу Украине подлежащих утилизации авиационных ракет, название которых власти не уточнили. По словам экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сейчас в Канаде насчитывает порядка 80 тысяч таких ракет, на фоне чего было принято решение передать вооружение Киеву.

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