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Россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных с карт

Россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных с карт - 10.03.2024, ПРАЙМ

Россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных с карт

Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные за 10 лет 33,3 триллиона рублей, сообщает издание РБК. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T10:24+0300

2024-03-10T10:24+0300

2024-03-10T10:37+0300

россия

денежные переводы

снятие наличных

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные за 10 лет 33,3 триллиона рублей, сообщает издание РБК.Согласно информации опрошенных экспертов, подобная динамика снятия наличных может быть обусловлено тем, что россияне чувствуют неопределенность на финансовом рынке и стараются хотя бы минимально его контролировать. Кроме того, наличные требуются для заграничных поездок, так как карты могут не работать.Тем не менее, по словам экспертов, в 2023 году начал замедляться рост денежных переводов по картам, он составил 8% в сравнении с 23% в 2022 году. Аналитики объясняют это развитием системы быстрых платежей, которая автоматизирована и зачастую более удобна для пользователей."Снижение [темпов роста] переводов с карты на карту является логичным результатом развития СБП, которая сделала денежные переводы более удобными. Этот процесс максимально автоматизирован со стороны банков, поэтому при прочих равных клиент выберет перевод по номеру телефона, чем перевод с карты на карту. Более того, это воспринимается как более безопасный способ, потому что клиент не делится данными карты с другим лицом", — рассказала РБК ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.При этом россияне впервые за шесть лет стали реже хранить деньги в наличной валюте. К началу текущего года на руках у граждан хранится в совокупности 97,2 миллиарда долларов.

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россия, денежные переводы, снятие наличных