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Названы главные торговые партнеры России в Европе в 2023 году

Названы главные торговые партнеры России в Европе в 2023 году - 10.03.2024, ПРАЙМ

Названы главные торговые партнеры России в Европе в 2023 году

Основными торговыми партнерами России в Европе в 2023 году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота,... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T10:27+0300

2024-03-10T10:27+0300

2024-03-10T10:27+0300

россия

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мировая торговля

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основными торговыми партнерами России в Европе в 2023 году были Белоруссия, Германия и Нидерланды - на них совокупно пришлась почти половина товарооборота, подсчитало РИА Новости по данным ФТС и национальной статистики других стран. Так, в прошлом году товарооборот России с регионом сократился на половину - до 163,4 миллиарда долларов. При этом, согласно расчетам агентства, главным торговым партнером в регионе остается Белоруссия - товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов, из них примерно 23,5 миллиарда пришлось на российский экспорт, а 31,4 миллиарда - на белорусский экспорт. Далее идут страны Евросоюза, товарооборот с которыми сократился в 2,8 раза, до 96 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами среди них оставались Германия (12,2 миллиарда долларов), Нидерланды (9,9 миллиарда) и Италия (9,4 миллиарда). Из стран ЕС товарооборот больше пяти миллиардов долларов у России был еще с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией. Интересно, что Болгария и Хорватия, несмотря на санкции, нарастили продажи товаров в Россию: первая - на 2%, до 500 миллионов долларов, а вторая - на 22%, до 220 миллионов долларов. При этом в целом товарооборот с этими странами составил 4 миллиарда и 300 миллионов долларов соответственно. Среди других европейских стран крупнейшими партнерами были Швейцария - объем торговли с ней достиг 6,9 миллиарда долларов, а также Сербия (2,9 миллиарда долларов) и Британия (1,1 миллиарда долларов). С Молдавией и Норвегией товарооборот по итогам прошлого года составил по полмиллиарда долларов, а с Боснией и Герцеговиной и Северной Македонией - по 300 миллионов. Незначительные объемы торговли также были с Исландией, Черногорией и Андоррой.

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россия, европа, мировая торговля