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Saudi Aramco снизила чистую прибыль почти на 25 процентов в 2023 году

Saudi Aramco снизила чистую прибыль почти на 25 процентов в 2023 году - 10.03.2024, ПРАЙМ

Saudi Aramco снизила чистую прибыль почти на 25 процентов в 2023 году

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 году составила 121,3 миллиарда долларов против рекордных 161,1 миллиарда годом ранее, таким образом, она снизилась на 24,7%,... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T10:41+0300

2024-03-10T10:41+0300

2024-03-10T10:57+0300

мир

saudi aramco

чистая прибыль

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МОСКВА, 210 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 году составила 121,3 миллиарда долларов против рекордных 161,1 миллиарда годом ранее, таким образом, она снизилась на 24,7%, следует из сообщения компании."Вторая по величине чистая прибыль за всю историю - 121,3 миллиарда долларов (2022 год: 161,1 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении Saudi Aramco с финансовыми результатами по итогам 2023 года.Свободный денежный поток компании составил 101,2 миллиарда долларов, что на 31,9% ниже, чем в 2022 году. При этом капитальные вложения в 2023 году составили 49,7 миллиарда долларов против 38,8 миллиарда годом ранее.Кроме того, сообщается, что отказ саудовской Saudi Aramco от наращивания добычи нефти до 13 миллионов баррелей в сутки снизит ее капитальные вложения на 40 миллиардов долларов в 2024-2028 годах."Ожидается, что директива о сохранении максимальной устойчивой мощности на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, в основном за счет отсрочки еще не введенных в эксплуатацию проектов и сокращения объемов бурения новых скважин, приведет к сокращению капитальных вложений примерно на 40 миллиардов долларов в период с 2024 по 2028 год", - говорится в сообщении компании.Капвложения компании в 2023 году достигли 49,7 миллиарда долларов, увеличившись на 28% на сравнению с 2022 годом. Aramco ожидает, что в 2024 году показатель составит от 48 до 58 миллиардов долларов.В начале февраля Saudi Aramco сообщила, что после получения директивы от министерства энергетики страны будет сохранять максимальную удерживаемую мощность нефтедобычи на уровне 12 миллионов баррелей в сутки и не будет увеличивать ее до плановых 13 миллионов к 2027 году.

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мир, saudi aramco, чистая прибыль