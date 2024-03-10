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В минобороны Германии рассказали о дыре в бюджете ведомства
В минобороны Германии рассказали о дыре в бюджете ведомства - 10.03.2024, ПРАЙМ
В минобороны Германии рассказали о дыре в бюджете ведомства
В бюджете бундесвера (минобороны Германии) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро, предупредил правительство страны министр обороны Борис Писториус, его слова... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T11:25+0300
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германия
бундесвер
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В бюджете бундесвера (минобороны Германии) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро, предупредил правительство страны министр обороны Борис Писториус, его слова приводит издание Bild."Министр обороны Борис Писториус (63 года, СДПГ) бьет тревогу в правительстве: бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО (тратить на оборону 2% ВВП - ред.)", - пишет газета.Отмечается, что минфин государства закладывает на расходы на оборону в 2025 году порядка 52 миллиардов евро. Тем не менее, согласно расчетам экспертов, для выполнения требования НАТО о выделении 2% ВВП на оборону будет не хватать от 4,5 до 6 миллиардов.Ранее, в январе текущего года, в бундесвере сообщали, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП.
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германия, бундесвер
В минобороны Германии рассказали о дыре в бюджете ведомства
Министр обороны Германии заявил о дыре в 4,5-6 миллиардов евро в бюджете бундесвера
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В бюджете бундесвера (минобороны Германии) "зияет" дыра в 4,5-6 миллиардов евро, предупредил правительство страны министр обороны Борис Писториус, его слова приводит издание Bild.
"Министр обороны Борис Писториус (63 года, СДПГ) бьет тревогу в правительстве: бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО (тратить на оборону 2% ВВП - ред.)", - пишет газета.
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Отмечается, что минфин государства закладывает на расходы на оборону в 2025 году порядка 52 миллиардов евро. Тем не менее, согласно расчетам экспертов, для выполнения требования НАТО о выделении 2% ВВП на оборону будет не хватать от 4,5 до 6 миллиардов.
Ранее, в январе текущего года, в бундесвере сообщали, что в 2024 году страна впервые с начала 1990-х годов выполнит целевой показатель НАТО по тратам на оборону 2% своего ВВП.