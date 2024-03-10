https://1prime.ru/20240310/846123034.html

В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии

В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии - 10.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии

Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T11:44+0300

2024-03-10T11:44+0300

2024-03-10T11:44+0300

россия

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент [Эммануэль] Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал депутат РИА Новости.Кроме того, Гемпель добавил, что Макрону нужно напомнить о последствиях похода на Россию Наполеона в 1812 году и о том, где потом оказались российские войска. По его словам, французский президент является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе.Ранее издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.

https://1prime.ru/20240309/846116657.html

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