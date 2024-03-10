https://1prime.ru/20240310/846123034.html
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T11:44+0300
2024-03-10T11:44+0300
2024-03-10T11:44+0300
россия
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент [Эммануэль] Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал депутат РИА Новости.Кроме того, Гемпель добавил, что Макрону нужно напомнить о последствиях похода на Россию Наполеона в 1812 году и о том, где потом оказались российские войска. По его словам, французский президент является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе.Ранее издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.
https://1prime.ru/20240309/846116657.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_8b232203c6c79ff003585ea744cbc8a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, украина
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
Гемпель: создание Францией альянса стран для ввода войск на Украину - это акт агрессии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент [Эммануэль] Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал депутат РИА Новости.
СМИ раскрыло, что Франция готовит для ввода войск на Украину
Кроме того, Гемпель добавил, что Макрону нужно напомнить о последствиях похода на Россию Наполеона в 1812 году и о том, где потом оказались российские войска. По его словам, французский президент является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе.
Ранее издание Politico написало
, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.