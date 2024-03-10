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В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии - 10.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии
Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T11:44+0300
2024-03-10T11:44+0300
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франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент [Эммануэль] Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал депутат РИА Новости.Кроме того, Гемпель добавил, что Макрону нужно напомнить о последствиях похода на Россию Наполеона в 1812 году и о том, где потом оказались российские войска. По его словам, французский президент является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе.Ранее издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.
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россия, франция, украина
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
11:44 10.03.2024
 
В Крыму назвали создание Францией нового альянса актом агрессии

Гемпель: создание Францией альянса стран для ввода войск на Украину - это акт агрессии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Созываемый Францией новый альянс стран для ввода войск на территорию Украины является актом агрессии, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Инициатива Франции - это акт агрессии, а сам французский президент [Эммануэль] Макрон совершает очень серьезную ошибку в своей политической карьере, которая приведет к краху его политической карьеры", - сказал депутат РИА Новости.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
СМИ раскрыло, что Франция готовит для ввода войск на Украину
Вчера, 22:31
Кроме того, Гемпель добавил, что Макрону нужно напомнить о последствиях похода на Россию Наполеона в 1812 году и о том, где потом оказались российские войска. По его словам, французский президент является марионеткой в руках США и пытается создать напряженность в Европе.
Ранее издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, такие как Германия, Чехия и Польша.
 
РОССИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
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