https://1prime.ru/20240310/846123416.html

В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot - 10.03.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T12:02+0300

2024-03-10T12:02+0300

2024-03-10T12:02+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.Ранее, 9 марта, Минобороны России сообщило, что ракеты комплекса "Искандер-М" ударили по украинской технике в ДНР, уничтожив, в том числе, два американских ЗРК Patriot."Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.Обозреватель также уточнил, что упорство российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом ликвидировать американские ЗРК, тем самым значительно лишив Украину способности закрывать небо. По его словам, в результате всего одной катастрофы ВСУ лишились до 13 процентов своих пусковых установок Patriot.

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россия, украина, сша, patriot