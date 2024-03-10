https://1prime.ru/20240310/846123416.html
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot - 10.03.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T12:02+0300
2024-03-10T12:02+0300
2024-03-10T12:02+0300
россия
украина
сша
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.Ранее, 9 марта, Минобороны России сообщило, что ракеты комплекса "Искандер-М" ударили по украинской технике в ДНР, уничтожив, в том числе, два американских ЗРК Patriot."Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.Обозреватель также уточнил, что упорство российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом ликвидировать американские ЗРК, тем самым значительно лишив Украину способности закрывать небо. По его словам, в результате всего одной катастрофы ВСУ лишились до 13 процентов своих пусковых установок Patriot.
https://1prime.ru/20240310/846121449.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, patriot
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Patriot
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot мог быть полностью уничтожен
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ.
Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes
Дэвид Экс.
Ранее, 9 марта, Минобороны России сообщило, что ракеты комплекса "Искандер-М" ударили по украинской технике в ДНР, уничтожив, в том числе, два американских ЗРК Patriot.
В Германии "лишились дара речи" из-за уничтожения Patriot на Украине
"Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.
Обозреватель также уточнил, что упорство российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом ликвидировать американские ЗРК, тем самым значительно лишив Украину способности закрывать небо. По его словам, в результате всего одной катастрофы ВСУ лишились до 13 процентов своих пусковых установок Patriot.