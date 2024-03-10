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В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot - 10.03.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot - 10.03.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T12:02+0300
2024-03-10T12:02+0300
россия
украина
сша
patriot
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.Ранее, 9 марта, Минобороны России сообщило, что ракеты комплекса "Искандер-М" ударили по украинской технике в ДНР, уничтожив, в том числе, два американских ЗРК Patriot."Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.Обозреватель также уточнил, что упорство российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом ликвидировать американские ЗРК, тем самым значительно лишив Украину способности закрывать небо. По его словам, в результате всего одной катастрофы ВСУ лишились до 13 процентов своих пусковых установок Patriot.
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россия, украина, сша, patriot
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Patriot
12:02 10.03.2024
 
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot

Forbes: экипаж пораженного на Украине ЗРК Patriot мог быть полностью уничтожен

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экипаж пораженного Россией американского ЗРК Patriot на Украине, возможно, полностью уничтожен, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
Ранее, 9 марта, Минобороны России сообщило, что ракеты комплекса "Искандер-М" ударили по украинской технике в ДНР, уничтожив, в том числе, два американских ЗРК Patriot.
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"Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли", — написал Экс.
Обозреватель также уточнил, что упорство российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом ликвидировать американские ЗРК, тем самым значительно лишив Украину способности закрывать небо. По его словам, в результате всего одной катастрофы ВСУ лишились до 13 процентов своих пусковых установок Patriot.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАPatriot
 
 
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