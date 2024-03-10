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На Украине впервые конфисковали квартиру за сепаратизм

На Украине впервые конфисковали квартиру за сепаратизм - 10.03.2024, ПРАЙМ

На Украине впервые конфисковали квартиру за сепаратизм

На Украине впервые конфисковали квартиру по делу о сепаратизме, недвижимость принадлежала 80-летней жительнице Винницы, рассказал украинский телеканал ТСН. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T12:12+0300

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украина

суд

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. На Украине впервые конфисковали квартиру по делу о сепаратизме, недвижимость принадлежала 80-летней жительнице Винницы, рассказал украинский телеканал ТСН."Впервые на Украине за сепаратизм конфисковали квартиру. В Виннице суд отобрал жилье у 80-летней пенсионерки, которая поддерживала Россию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Сообщается, что сейчас гражданка находится в России у родственников, поэтому в Виннице ее судили заочно. Помимо конфискации имущества, пенсионерку приговорили к четырем годам лишения свободы.

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украина, суд