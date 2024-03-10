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Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине
Президент США Джо Байден, ранее перепутавший Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T12:18+0300
2024-03-10T12:18+0300
россия
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, ранее перепутавший Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пишут, что "Байден перепутал Украину с Афганистаном". Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", - написала политик.Ранее Байден в ходе интервью каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, сша, украина
РОССИЯ, США, УКРАИНА
12:18 10.03.2024
 
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине

Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, ранее перепутавший Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пишут, что "Байден перепутал Украину с Афганистаном". Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", - написала политик.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
10:54
Ранее Байден в ходе интервью каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.
Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
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