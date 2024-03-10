https://1prime.ru/20240310/846123626.html
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине
Президент США Джо Байден, ранее перепутавший Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T12:18+0300
2024-03-10T12:18+0300
2024-03-10T12:18+0300
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b3c9f89936fb75c7e4a274dca3658b.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, ранее перепутавший Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пишут, что "Байден перепутал Украину с Афганистаном". Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", - написала политик.Ранее Байден в ходе интервью каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20240310/846122517.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8025a3a741eb9251b2dc4f3e69ca07fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина
Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Афганистане и Украине
Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора США
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден, ранее перепутавший Афганистан с Украиной, на самом деле просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине, написала в своем Telegram-канале
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пишут, что "Байден перепутал Украину с Афганистаном". Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, - Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", - написала политик.
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
Ранее Байден в ходе интервью
каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.
Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
* Запрещенная в России террористическая организация.