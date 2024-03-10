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Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, сказали в Италии - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, сказали в Италии
Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, сказали в Италии - 10.03.2024, ПРАЙМ
Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, сказали в Италии
Франция и Польша не могут решать от имени всего НАТО в вопросе отправки войск на Украину, вмешательство альянса в конфликт "сотрет путь к дипломатии", считает... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T12:41+0300
2024-03-10T12:41+0300
россия
италия
нато
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РИМ, 10 мар – ПРАЙМ. Франция и Польша не могут решать от имени всего НАТО в вопросе отправки войск на Украину, вмешательство альянса в конфликт "сотрет путь к дипломатии", считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто."Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт. Отправка войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии", - заявил он в интервью газете la Stampa.Он добавил, что ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, но нужно придумать другой способ помочь Киеву "вернуть свободу, территорию и безопасность".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Кроме того, сообщалось, что Франция создает альянс стран, согласных на отправку войск на Украину. Как отмечал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым". По его словам, он ценит инициативу Макрона. А польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.В свою очередь в Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.
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россия, италия, нато, вооружение
РОССИЯ, ИТАЛИЯ, НАТО, вооружение
12:41 10.03.2024
 
Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, сказали в Италии

Минобороны Италии: вмешательство НАТО на Украине сотрет путь к дипломатии

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
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РИМ, 10 мар – ПРАЙМ. Франция и Польша не могут решать от имени всего НАТО в вопросе отправки войск на Украину, вмешательство альянса в конфликт "сотрет путь к дипломатии", считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт. Отправка войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии", - заявил он в интервью газете la Stampa.
Он добавил, что ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, но нужно придумать другой способ помочь Киеву "вернуть свободу, территорию и безопасность".
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Вчера, 06:42
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Кроме того, сообщалось, что Франция создает альянс стран, согласных на отправку войск на Украину.
Как отмечал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым". По его словам, он ценит инициативу Макрона. А польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.
В свою очередь в Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна.
 
РОССИЯИТАЛИЯНАТОвооружение
 
 
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