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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня - 10.03.2024, ПРАЙМ
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, сообщило агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T15:47+0300
2024-03-10T15:47+0300
2024-03-10T14:03+0300
япония
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ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, сообщило агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения.Рейтинг правительства за месяц снизился на 4,4 процентных пункта до уровня 20,4%, что стало самым низким показателем за все время с декабря 2012 года, когда правящая Либерально-демократическая партия одержала победу на выборах после трехлетнего перерыва. Не доверят правительству 64,4%, что на 5,5 процентных пункта больше показателей прошлого месяца.Подавляющее большинство – 91,4% - считают, что депутаты от правящей партии, замешанные в финансовом скандале с "откатами", не дали исчерпывающих объяснений на комиссии по этике нижней палаты. Более двух третей – 77,3% - убеждены, что замешанные в скандале представители руководства фракций ЛДП должны понести суровое наказание.Рейтинг ЛДП тоже опустился до рекордно низкого уровня 24,5%, что также стало антирекордом с декабря 2012 года.Мнения респондентов почти поровну разделились в вопросе о возможности экспорта в третьи страны истребителя нового поколения, разработку которого начинают Япония, Италия и Великобритания: 48,1% считают, что необходимо ограничить страны, куда он может быть продан, а 44,7% уверены, что его экспорт не должен быть разрешен ни при каких условиях.По поводу рекордного роста котировок на Токийской бирже в последние недели 87,9% заявили, что не ощущают подъема экономической конъюнктуры в своей собственной жизни.Исследование проводилось 9 и 10 мата путем случайной компьютерной выборки по телефону среди 1043 человек старше 18 лет.
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япония
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня
Киодо: рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%
ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, сообщило агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения.
Рейтинг правительства за месяц снизился на 4,4 процентных пункта до уровня 20,4%, что стало самым низким показателем за все время с декабря 2012 года, когда правящая Либерально-демократическая партия одержала победу на выборах после трехлетнего перерыва. Не доверят правительству 64,4%, что на 5,5 процентных пункта больше показателей прошлого месяца.
Подавляющее большинство – 91,4% - считают, что депутаты от правящей партии, замешанные в финансовом скандале с "откатами", не дали исчерпывающих объяснений на комиссии по этике нижней палаты. Более двух третей – 77,3% - убеждены, что замешанные в скандале представители руководства фракций ЛДП должны понести суровое наказание.
Япония вводит новые санкции против России
Рейтинг ЛДП тоже опустился до рекордно низкого уровня 24,5%, что также стало антирекордом с декабря 2012 года.
Мнения респондентов почти поровну разделились в вопросе о возможности экспорта в третьи страны истребителя нового поколения, разработку которого начинают Япония, Италия и Великобритания: 48,1% считают, что необходимо ограничить страны, куда он может быть продан, а 44,7% уверены, что его экспорт не должен быть разрешен ни при каких условиях.
По поводу рекордного роста котировок на Токийской бирже в последние недели 87,9% заявили, что не ощущают подъема экономической конъюнктуры в своей собственной жизни.
Исследование проводилось 9 и 10 мата путем случайной компьютерной выборки по телефону среди 1043 человек старше 18 лет.