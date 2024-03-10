https://1prime.ru/20240310/846124755.html

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня - 10.03.2024, ПРАЙМ

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, сообщило агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T15:47+0300

2024-03-10T15:47+0300

2024-03-10T14:03+0300

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg

ТОКИО, 10 мар – ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня в 20,1%, сообщило агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения.Рейтинг правительства за месяц снизился на 4,4 процентных пункта до уровня 20,4%, что стало самым низким показателем за все время с декабря 2012 года, когда правящая Либерально-демократическая партия одержала победу на выборах после трехлетнего перерыва. Не доверят правительству 64,4%, что на 5,5 процентных пункта больше показателей прошлого месяца.Подавляющее большинство – 91,4% - считают, что депутаты от правящей партии, замешанные в финансовом скандале с "откатами", не дали исчерпывающих объяснений на комиссии по этике нижней палаты. Более двух третей – 77,3% - убеждены, что замешанные в скандале представители руководства фракций ЛДП должны понести суровое наказание.Рейтинг ЛДП тоже опустился до рекордно низкого уровня 24,5%, что также стало антирекордом с декабря 2012 года.Мнения респондентов почти поровну разделились в вопросе о возможности экспорта в третьи страны истребителя нового поколения, разработку которого начинают Япония, Италия и Великобритания: 48,1% считают, что необходимо ограничить страны, куда он может быть продан, а 44,7% уверены, что его экспорт не должен быть разрешен ни при каких условиях.По поводу рекордного роста котировок на Токийской бирже в последние недели 87,9% заявили, что не ощущают подъема экономической конъюнктуры в своей собственной жизни.Исследование проводилось 9 и 10 мата путем случайной компьютерной выборки по телефону среди 1043 человек старше 18 лет.

https://1prime.ru/20240301/845755570.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония