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Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ - 10.03.2024, ПРАЙМ
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву,... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T13:14+0300
2024-03-10T13:14+0300
2024-03-10T13:14+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву, рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа."Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.По подсчетам издания, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В этой связи прогнозируется увеличение дефицита из-за ожидаемой волны мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются миллиарды.Как добавила Пидласа, первоначальный "План А" Украины предполагал поставки доппомощи Украине со стороны США и ЕС в январе. Тем не менее, задержки выделения помощи привели к тому, что о Киев начал рассматривать "План B" и даже "План С".Financial Times отмечает, что Киев ожидает повторения подобной ситуации в 2025 году.
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УКРАИНА, СВО, КАНАДА, ЯПОНИЯ
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ.
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву, рассказала изданию Financial Times
председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.
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По подсчетам издания, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В этой связи прогнозируется увеличение дефицита из-за ожидаемой волны мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются миллиарды.
Как добавила Пидласа, первоначальный "План А" Украины предполагал поставки доппомощи Украине со стороны США и ЕС в январе. Тем не менее, задержки выделения помощи привели к тому, что о Киев начал рассматривать "План B" и даже "План С".
Financial Times отмечает, что Киев ожидает повторения подобной ситуации в 2025 году.