https://1prime.ru/20240310/846124884.html

Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ

Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ - 10.03.2024, ПРАЙМ

Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву,... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T13:14+0300

2024-03-10T13:14+0300

2024-03-10T13:14+0300

украина

сво

канада

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву, рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа."Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.По подсчетам издания, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В этой связи прогнозируется увеличение дефицита из-за ожидаемой волны мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются миллиарды.Как добавила Пидласа, первоначальный "План А" Украины предполагал поставки доппомощи Украине со стороны США и ЕС в январе. Тем не менее, задержки выделения помощи привели к тому, что о Киев начал рассматривать "План B" и даже "План С".Financial Times отмечает, что Киев ожидает повторения подобной ситуации в 2025 году.

https://1prime.ru/20240310/846123531.html

украина

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, канада, япония