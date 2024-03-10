Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ - 10.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240310/846124884.html
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ - 10.03.2024, ПРАЙМ
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ
Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву,... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T13:14+0300
2024-03-10T13:14+0300
украина
сво
канада
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву, рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа."Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.По подсчетам издания, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В этой связи прогнозируется увеличение дефицита из-за ожидаемой волны мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются миллиарды.Как добавила Пидласа, первоначальный "План А" Украины предполагал поставки доппомощи Украине со стороны США и ЕС в январе. Тем не менее, задержки выделения помощи привели к тому, что о Киев начал рассматривать "План B" и даже "План С".Financial Times отмечает, что Киев ожидает повторения подобной ситуации в 2025 году.
https://1prime.ru/20240310/846123531.html
украина
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, канада, япония
УКРАИНА, СВО, КАНАДА, ЯПОНИЯ
13:14 10.03.2024
 
Киев ведет переговоры с Токио и Оттавой о финансовой помощи, пишет СМИ

FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной финансовой помощи, так как конгресс США пока не может согласовать пакет поддержки Киеву, рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила Пидласа.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
На Украине впервые конфисковали квартиру за сепаратизм
12:12
По подсчетам издания, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. В этой связи прогнозируется увеличение дефицита из-за ожидаемой волны мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются миллиарды.
Как добавила Пидласа, первоначальный "План А" Украины предполагал поставки доппомощи Украине со стороны США и ЕС в январе. Тем не менее, задержки выделения помощи привели к тому, что о Киев начал рассматривать "План B" и даже "План С".
Financial Times отмечает, что Киев ожидает повторения подобной ситуации в 2025 году.
 
УКРАИНАСВОКАНАДАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала