https://1prime.ru/20240310/846125011.html
Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине
Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ
Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента США Джо Байдена за оговорку об Афганистане, Ираке и Украине. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T13:21+0300
2024-03-10T13:21+0300
2024-03-10T13:21+0300
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента США Джо Байдена за оговорку об Афганистане, Ираке и Украине."Редкий идиот", - написал Медведев в своём Telegram-канале. В этой связи глава фракции "Единая Россия" привел короткий ролик, в котором Байден говорит о том, что США "не стоило идти на Украину".В свою очередь в социальной сети X Медведев выложил идентичное видео с подписью "глупцы и безумцы говорят правду".Ранее Байден в ходе интервью каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20240310/846122517.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5931260091f4d3db00235941228c0c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша
Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине
Медведев отреагировал на Байдена, перепутавшего Афганистан и Ирак с Украиной
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента США Джо Байдена за оговорку об Афганистане, Ираке и Украине.
"Редкий идиот", - написал Медведев в своём Telegram-канале
. В этой связи глава фракции "Единая Россия" привел короткий ролик, в котором Байден говорит о том, что США "не стоило идти на Украину".
В свою очередь в социальной сети X Медведев выложил идентичное видео с подписью "глупцы и безумцы говорят правду".
Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком
Ранее Байден в ходе интервью
каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.
Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
* Запрещенная в России террористическая организация.