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Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине

Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ

Медведев резко высмеял Байдена за оговорку об Афганистане и Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента США Джо Байдена за оговорку об Афганистане, Ираке и Украине. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T13:21+0300

2024-03-10T13:21+0300

2024-03-10T13:21+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента США Джо Байдена за оговорку об Афганистане, Ираке и Украине."Редкий идиот", - написал Медведев в своём Telegram-канале. В этой связи глава фракции "Единая Россия" привел короткий ролик, в котором Байден говорит о том, что США "не стоило идти на Украину".В свою очередь в социальной сети X Медведев выложил идентичное видео с подписью "глупцы и безумцы говорят правду".Ранее Байден в ходе интервью каналу MSNBC заявил об ошибке, допущенной Америкой. По его словам, Штатам не стоило лезть на Украину при охоте за экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой бен Ладеном, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что США не нужно было лезть в Ирак и Афганистан. Как признал сам Байден, в таких действиях США не было необходимости, и они только создали больше новых проблем.Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.* Запрещенная в России террористическая организация.

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