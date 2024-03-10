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Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы

Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы - 10.03.2024, ПРАЙМ

Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы

Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T13:45+0300

2024-03-10T13:45+0300

2024-03-10T14:57+0300

россия

украина

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал пресс-секретарь, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Более того, канцлер назвал это "российской пропагандой".В феврале текущего года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем глава Киева Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.

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россия, украина, германия