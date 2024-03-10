https://1prime.ru/20240310/846125247.html
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы - 10.03.2024, ПРАЙМ
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы
Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T13:45+0300
2024-03-10T13:45+0300
2024-03-10T14:57+0300
россия
украина
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/73/842507380_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_1792f69a8f090d8ea044566c0361af60.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал пресс-секретарь, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Более того, канцлер назвал это "российской пропагандой".В феврале текущего года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем глава Киева Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
https://1prime.ru/20240310/846123158.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/73/842507380_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_8c04548a595315826390acd6b750c0a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы
Песков спросил Шольца, о чем в марте 2022 года говорили Арахамия и Джонсон
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал пресс-секретарь, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале
журналиста Павла Зарубина.
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ
Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Более того, канцлер назвал это "российской пропагандой".
В феврале текущего года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем глава Киева Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.