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Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы - 10.03.2024, ПРАЙМ
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы
Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T13:45+0300
2024-03-10T14:57+0300
россия
украина
германия
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал пресс-секретарь, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Более того, канцлер назвал это "российской пропагандой".В феврале текущего года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем глава Киева Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
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россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
13:45 10.03.2024 (обновлено: 14:57 10.03.2024)
 
Песков: после слов Шольца о договоре РФ и Украины к нему есть вопросы

Песков спросил Шольца, о чем в марте 2022 года говорили Арахамия и Джонсон

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Если, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, данные о мирном договоре России и Украины являются "пропагандой", то стоит спросить у него, о чем весной 2022 года говорили премьер Великобритании Борис Джонсон и представитель Киева Давид Арахамия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон", - сказал пресс-секретарь, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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11:45
Ранее Шольц заявил, что Россия и Украина якобы не согласовывали никакого проекта мирного договора в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Более того, канцлер назвал это "российской пропагандой".
В феврале текущего года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем глава Киева Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
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