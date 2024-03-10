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В Киеве заявили, что в ЕС не бронировали мощности для транзита газа

В Киеве заявили, что в ЕС не бронировали мощности для транзита газа - 10.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве заявили, что в ЕС не бронировали мощности для транзита газа

Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T14:13+0300

2024-03-10T14:13+0300

2024-03-10T14:59+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для будущих поставок газа из России, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier министр энергетики Украины Герман Галущенко."Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, а сами мы, разумеется, об этом не спрашиваем", - ответил Галущенко на вопрос, позволила бы Украина европейским компаниям резервировать трубопроводные мощности для поставок российского газа.При этом министр подтвердил позицию Украины об отсутствии планов продления договора о транзите российского газа в Европу после 2024 года.В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в Киеве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.В феврале источник в экономическом блоке правительства заявил РИА Новости, что европейские страны пока не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из РФ через Украину.Ранее о том, что именно страны Европы должны выйти на РФ с предложением, как сохранить транзит газа через Украину, говорил на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия" министр энергетики России Николай Шульгинов.

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россия, украина, газ