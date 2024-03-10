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В Госдуме назвали причину намерений Макрона отправить войска на Украину - 10.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали причину намерений Макрона отправить войска на Украину
В Госдуме назвали причину намерений Макрона отправить войска на Украину - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали причину намерений Макрона отправить войска на Украину
Франция претендует на роль создателя структуры гораздо более агрессивной, чем НАТО, считает глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий,... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T14:36+0300
2024-03-10T14:40+0300
россия
украина
франция
нато
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Франция претендует на роль создателя структуры гораздо более агрессивной, чем НАТО, считает глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления французского президента Эммануэля Макрона."Макрон вопреки позиции большинства европейских столиц не отказывается от идеи напрямую столкнуть войска натовских стран с российскими… Самоубийственное намерение пока поддержали только прибалтийские страны, власти которых не хотят уступать первенство в русофобской гонке… Но вполне очевидно, что Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры – гораздо более агрессивной, чем сама организация", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Депутат добавил, что Макрон не справился с "ролью Наполеона", потому что его предложение об отправке европейских войск для противостояния России не нашло отклика ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Риме. Также его отвергли Прага и даже Варшава."Он вынужден довольствоваться ролью (Георгия) Гапона, самонадеянно заявившего однажды: "А разве Гапон не может стать Наполеоном?". Не может! Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?" - сказал Слуцкий.Ранее Макрон рассказал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Кроме того, сообщалось, что Франция создает альянс стран, согласных на отправку войск на Украину.
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россия, украина, франция, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, НАТО
14:36 10.03.2024 (обновлено: 14:40 10.03.2024)
 
В Госдуме назвали причину намерений Макрона отправить войска на Украину

Слуцкий: Париж претендует на роль создателя структуры гораздо более агрессивной, чем НАТО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Франция претендует на роль создателя структуры гораздо более агрессивной, чем НАТО, считает глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления французского президента Эммануэля Макрона.
"Макрон вопреки позиции большинства европейских столиц не отказывается от идеи напрямую столкнуть войска натовских стран с российскими… Самоубийственное намерение пока поддержали только прибалтийские страны, власти которых не хотят уступать первенство в русофобской гонке… Но вполне очевидно, что Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры – гораздо более агрессивной, чем сама организация", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Депутат добавил, что Макрон не справился с "ролью Наполеона", потому что его предложение об отправке европейских войск для противостояния России не нашло отклика ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Риме. Также его отвергли Прага и даже Варшава.
"Он вынужден довольствоваться ролью (Георгия) Гапона, самонадеянно заявившего однажды: "А разве Гапон не может стать Наполеоном?". Не может! Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?" - сказал Слуцкий.
Ранее Макрон рассказал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Кроме того, сообщалось, что Франция создает альянс стран, согласных на отправку войск на Украину.
 
РОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯНАТО
 
 
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