https://1prime.ru/20240310/846125721.html

Киев хочет использовать существующие газопроводы для экспорта водорода в ЕС

Киев хочет использовать существующие газопроводы для экспорта водорода в ЕС - 10.03.2024, ПРАЙМ

Киев хочет использовать существующие газопроводы для экспорта водорода в ЕС

Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T14:39+0300

2024-03-10T14:39+0300

2024-03-10T14:39+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier украинский министр энергетики Герман Галущенко."Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", - сказал Галущенко. "Самый главный вопрос – как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода", - добавил министр.По его словам, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению ряда общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. В частности, ожидается, что странам Евросоюза будет позволено вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) и способствовать сокращению использования ископаемого топлива.Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена официальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.

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