https://1prime.ru/20240310/846125853.html

NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможный удар ЯО по Украине

NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможный удар ЯО по Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ

NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможный удар ЯО по Украине

В период обеспокоенности из-за возможного ядерного удара России по Украине американские чиновники рассматривали неядерный ответ в качестве одного из вариантов... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T14:55+0300

2024-03-10T14:55+0300

2024-03-10T14:55+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В период обеспокоенности из-за возможного ядерного удара России по Украине американские чиновники рассматривали неядерный ответ в качестве одного из вариантов действий, в том числе "обычную" атаку на подразделения, "запустившие ядерное оружие", сообщает издание New York Times со ссылкой на представителей администрации США."Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция - возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие", - пишет газета.Ранее в субботу, 9 марта, телеканал CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщил, что чиновники США в конце 2022 готовились к возможному удару России по Украине с применением ядерного оружия, несмотря на отсутствие разведданных о мобилизации российских ядерных сил.Летом 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя резолюцию американских сенаторов о том, что возможное применение России ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, отметила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также упомянула, что российские власти неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.

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