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Скончался глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Скончался глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - 10.03.2024, ПРАЙМ

Скончался глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, на протяжении многих лет работавший в Банке России, скончался в возрасте 73 лет, сообщил РИА... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T16:44+0300

2024-03-10T16:44+0300

2024-03-10T16:45+0300

россия

смерть

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, на протяжении многих лет работавший в Банке России, скончался в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович очень много сделал для развития банковской системы, чтобы она была современной, здоровой, крепкой, самостоятельной, благодаря чему она... выдержала самые жесткие санкции", - заявил Аксаков. Лунтовской с 1999 по 2005 год занимал должность зампредседателя Банка России, затем до конца августа 2017 года - пост первого зампреда регулятора. В сентябре 2017 года возглавил Ассоциацию банков России.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, смерть