https://1prime.ru/20240310/846127030.html

Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту

Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту - 10.03.2024, ПРАЙМ

Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T17:33+0300

2024-03-10T17:33+0300

2024-03-10T17:34+0300

россия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 289 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства. Ожидание более часа", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые автомобили попадают в Крым через паромную переправу в Керчи или по автомобильной дороге через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

https://1prime.ru/20240308/846097818.html

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россия, крымский мост