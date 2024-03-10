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Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту
Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту - 10.03.2024, ПРАЙМ
Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту
Проезда по Крымскому мосту ожидают более 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T17:33+0300
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россия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 289 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства. Ожидание более часа", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые автомобили попадают в Крым через паромную переправу в Керчи или по автомобильной дороге через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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россия, крымский мост
РОССИЯ, Крымский мост
17:33 10.03.2024 (обновлено: 17:34 10.03.2024)
 
Более 600 машин ждут проезда по Крымскому мосту

Более 600 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 600 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 289 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 354 транспортных средства. Ожидание более часа", - говорится в сообщении.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Российские авто должны покинуть Финляндию до 16 марта, сообщили СМИ
8 марта, 14:22
Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые автомобили попадают в Крым через паромную переправу в Керчи или по автомобильной дороге через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
 
РОССИЯКрымский мост
 
 
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