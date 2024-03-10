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Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины
Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины - 10.03.2024, ПРАЙМ
Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины
Американского бизнесмены Илона Маска возмутило видео, на котором задерживает украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально выехать в Румынию. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T18:08+0300
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сша
украина
илон маск
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американского бизнесмены Илона Маска возмутило видео, на котором задерживает украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально выехать в Румынию.Ранее украинское издание "Страна.ua" отметило, что на украинско-румынской границы задержали автобус, в котором находились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально попасть в Румынию. По информации издания, они заплатили по десять тысяч евро, чтобы покинуть страну таким образом."Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?", — отреагировал Маск на видео.Украинский парламент 7 февраля в первом чтении принял проект об ужесточении мобилизации. Согласно нему, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством и арестовать счета. Также граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Документ раскритиковали многие депутаты Рады и другие общественные деятели.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Западные СМИ сообщали, что украинские власти вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года и женщин вследствие огромных потерь на фронте.
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сша, украина, илон маск
США, УКРАИНА, Илон Маск
18:08 10.03.2024
 
Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины

Илона Маска возмутило видео с задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американского бизнесмены Илона Маска возмутило видео, на котором задерживает украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально выехать в Румынию.
Ранее украинское издание "Страна.ua" отметило, что на украинско-румынской границы задержали автобус, в котором находились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально попасть в Румынию. По информации издания, они заплатили по десять тысяч евро, чтобы покинуть страну таким образом.
"Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?", — отреагировал Маск на видео.
Украинский парламент 7 февраля в первом чтении принял проект об ужесточении мобилизации. Согласно нему, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством и арестовать счета. Также граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Документ раскритиковали многие депутаты Рады и другие общественные деятели.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Западные СМИ сообщали, что украинские власти вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года и женщин вследствие огромных потерь на фронте.
 
СШАУКРАИНАИлон Маск
 
 
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