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Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины

Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины - 10.03.2024, ПРАЙМ

Илон Маск возмутился задержанием мужчин, пытающихся сбежать с Украины

Американского бизнесмены Илона Маска возмутило видео, на котором задерживает украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально выехать в Румынию. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T18:08+0300

2024-03-10T18:08+0300

2024-03-10T18:08+0300

сша

украина

илон маск

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американского бизнесмены Илона Маска возмутило видео, на котором задерживает украинцев призывного возраста, пытающихся нелегально выехать в Румынию.Ранее украинское издание "Страна.ua" отметило, что на украинско-румынской границы задержали автобус, в котором находились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально попасть в Румынию. По информации издания, они заплатили по десять тысяч евро, чтобы покинуть страну таким образом."Так много людей умерло за последний год из-за отсутствия прогресса. Сколько еще должно умереть?", — отреагировал Маск на видео.Украинский парламент 7 февраля в первом чтении принял проект об ужесточении мобилизации. Согласно нему, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством и арестовать счета. Также граждане от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Законопроект предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Документ раскритиковали многие депутаты Рады и другие общественные деятели.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Западные СМИ сообщали, что украинские власти вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года и женщин вследствие огромных потерь на фронте.

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сша, украина, илон маск