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Скрывать уже не могли. Захарова оценила заявления о военных НАТО на Украине

Скрывать уже не могли. Захарова оценила заявления о военных НАТО на Украине - 10.03.2024, ПРАЙМ

Скрывать уже не могли. Захарова оценила заявления о военных НАТО на Украине

Они больше уже не могли это скрывать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T18:25+0300

2024-03-10T18:25+0300

2024-03-10T18:58+0300

россия

мария захарова

нато

украина

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Они больше уже не могли это скрывать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о военных стран НАТО на Украине."Дальше скрывать это они уже не могли", — сказала она РИА Новости.Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны-члены Североатлантического союза уже направили своих военных на Украину.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Москва направляла членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240310/846123626.html

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россия, мария захарова, нато, украина