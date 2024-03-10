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МВФ спрогнозировал снижение молдавской экономики

МВФ спрогнозировал снижение молдавской экономики - 10.03.2024, ПРАЙМ

МВФ спрогнозировал снижение молдавской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T18:28+0300

2024-03-10T18:28+0300

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КИШИНЕВ, 10 мар – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в Кишиневе. "МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Молдавии на 2024 год с 4,3% до 3,9%. В номинальном выражении, ВВП республики достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов). Прогнозируется до 2028 года рост до 513,9 миллиарда леев (23,4 миллиарда долларов)", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении представительства фонда. Согласно информации МВФ, прогноз роста ВВП по итогам 2023 года находится на уровне 2%, по сравнению с 2022 годом он сократился на 0,4%. Также отмечается, что в Молдавии инфляция (среднее значение) в 2024 году и в последующие четыре года составит 5%. Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она была на уровне 13,4%. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

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молдавия, мвф, ввп