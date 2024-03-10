https://1prime.ru/20240310/846127639.html

В Сочи построят развлекательный центр мирового уровня

В Сочи построят развлекательный центр мирового уровня - 10.03.2024, ПРАЙМ

В Сочи построят развлекательный центр мирового уровня

Первый развлекательный центр мирового класса "Эпицентр Впечатлений" за десять миллиардов рублей построят в Сочи к 2027 году, сообщила в своем Telegram-канале... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T18:32+0300

2024-03-10T18:32+0300

2024-03-10T18:32+0300

россия

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СОЧИ, 10 мар — ПРАЙМ. Первый развлекательный центр мирового класса "Эпицентр Впечатлений" за десять миллиардов рублей построят в Сочи к 2027 году, сообщила в своем Telegram-канале первый заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина. По ее словам, запуск проекта усилит позиции горного кластера в качестве событийного якоря для туристов. При этом планируется создать порядка 750 рабочих мест, что будет способствовать росту экономического потенциала Сочи. "На инвестиционную рабочую группу поступило предложение по реализации в Сочи первого развлекательного центра мирового класса "Эпицентр Впечатлений" стоимостью около 10 миллиардов рублей", - написала Калинина. Она подчеркнула, что уникальность проекта заключается в новом пространстве для концертов и событийных мероприятий с использованием передовых технологий - иммерсивные шоу, мюзиклы, кинетическое аудиовизуальное шоу, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, спортивные турниры, арена для киберспорта, VR-парк, мультимедийный парк для детей. "Строительство комплекса площадью 30,7 тысячи квадратных метров на территории игорной зоны "Красная Поляна" планируется начать в 2024 году, реализация проекта планируется к 2027 году", - пояснила Калинина.

https://1prime.ru/20240306/846033345.html

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