https://1prime.ru/20240310/846127971.html
В Киеве отказались поднимать белый флаг, как предлагал Папа Римский
В Киеве отказались поднимать белый флаг, как предлагал Папа Римский - 10.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве отказались поднимать белый флаг, как предлагал Папа Римский
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на фразу Папы Римского Франциска "поднять белый флаг", сказав, что никакие флаги, кроме своего национального, Украина... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T19:13+0300
2024-03-10T19:13+0300
2024-03-10T19:42+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на фразу Папы Римского Франциска "поднять белый флаг", сказав, что никакие флаги, кроме своего национального, Украина поднимать не станет."Наш флаг - сине-желтый. <...> Мы не будем поднимать другие флаги", — написал министр в Х.Дипломат добавил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, и призвал не повторять ошибки прошлого. Однако, не уточнил, что именно он имел в виду.Кулеба также отметил, что надеется на апостольский визит понтифика на Украину.Накануне Франциск, отвечая на вопрос можно ли было бы назвать поднятие белого флага со стороны Украины смелостью, заявил: "Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240310/846127271.html
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украина, ватикан
В Киеве отказались поднимать белый флаг, как предлагал Папа Римский
Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг, как предлагал Папа Римский
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на фразу Папы Римского Франциска "поднять белый флаг", сказав, что никакие флаги, кроме своего национального, Украина поднимать не станет.
"Наш флаг - сине-желтый. <...> Мы не будем поднимать другие флаги", — написал министр в Х.
Дипломат добавил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, и призвал не повторять ошибки прошлого. Однако, не уточнил, что именно он имел в виду.
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Кулеба также отметил, что надеется на апостольский визит понтифика на Украину.
Накануне Франциск, отвечая на вопрос можно ли было бы назвать поднятие белого флага со стороны Украины смелостью, заявил: "Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры".
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.