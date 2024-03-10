https://1prime.ru/20240310/846128332.html

СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам

СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам - 10.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам

Британский танк Challenger 2 застрял в луже во время демонстрации журналистам, сообщает британская газета The Sun. | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T20:05+0300

2024-03-10T20:05+0300

2024-03-10T20:05+0300

украина

великобритания

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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Британский танк Challenger 2 застрял в луже во время демонстрации журналистам, сообщает британская газета The Sun."Команда пригласила (журналистов) The Sun подняться на борт, и мы сидели на башне, пока Challenger 2 двигался по сельской местности. <...> Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под "проблемами с мобильностью", когда танк погрузился в болото", – указывается в сообщении.Позже отмечалось, что Challenger 2 действительно слаб перед весеннем таянием снегов.Газета "Взгляд" добавила, что данный инцидент впоследствии использовали как "тренировочное упражнение" для украинской армии.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240310/846123158.html

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украина, великобритания