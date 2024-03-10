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СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам - 10.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам
СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам - 10.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам
Британский танк Challenger 2 застрял в луже во время демонстрации журналистам, сообщает британская газета The Sun. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T20:05+0300
2024-03-10T20:05+0300
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великобритания
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Британский танк Challenger 2 застрял в луже во время демонстрации журналистам, сообщает британская газета The Sun."Команда пригласила (журналистов) The Sun подняться на борт, и мы сидели на башне, пока Challenger 2 двигался по сельской местности. &lt;...&gt; Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под "проблемами с мобильностью", когда танк погрузился в болото", – указывается в сообщении.Позже отмечалось, что Challenger 2 действительно слаб перед весеннем таянием снегов.Газета "Взгляд" добавила, что данный инцидент впоследствии использовали как "тренировочное упражнение" для украинской армии.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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украина, великобритания
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
20:05 10.03.2024
 
СМИ: танк Challenger 2 "сел в лужу" во время демонстрации журналистам

The Sun: танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда ВСУ

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк#Танк Т-80У на марше
#Танк Т-80У на марше - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Британский танк Challenger 2 застрял в луже во время демонстрации журналистам, сообщает британская газета The Sun.
"Команда пригласила (журналистов) The Sun подняться на борт, и мы сидели на башне, пока Challenger 2 двигался по сельской местности. <...> Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под "проблемами с мобильностью", когда танк погрузился в болото", – указывается в сообщении.
Позже отмечалось, что Challenger 2 действительно слаб перед весеннем таянием снегов.
Газета "Взгляд" добавила, что данный инцидент впоследствии использовали как "тренировочное упражнение" для украинской армии.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
"Жестокие маневры". Эксперт сделал прогноз по новому "контрнаступу" ВСУ
11:45
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
УКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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