Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров - 10.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240310/846128463.html
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров - 10.03.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров
Еврокомиссия не может выполнить требования польских аграриев и ввести эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, так как власти этой страны уже... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T20:28+0300
2024-03-10T20:29+0300
ек
польша
запрет ввоза зерна
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия не может выполнить требования польских аграриев и ввести эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, так как власти этой страны уже сделали это в одностороннем порядке, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис."По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Возникает вопрос, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?", — отметил Домбровскис в эфире телеканала "Рада". Он также поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и добавил, что готов принять против этих стран меры.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
https://1prime.ru/20240308/846102025.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, польша, запрет ввоза зерна
ЕК, ПОЛЬША, запрет ввоза зерна
20:28 10.03.2024 (обновлено: 20:29 10.03.2024)
 
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров

Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров о запрете импорта с Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия не может выполнить требования польских аграриев и ввести эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, так как власти этой страны уже сделали это в одностороннем порядке, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
"По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Возникает вопрос, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?", — отметил Домбровскис в эфире телеканала "Рада".
Он также поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и добавил, что готов принять против этих стран меры.
Протесты в Париже - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ
8 марта, 21:52
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
 
ЕКПОЛЬШАзапрет ввоза зерна
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала