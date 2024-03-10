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Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров - 10.03.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров
Еврокомиссия не может выполнить требования польских аграриев и ввести эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, так как власти этой страны уже... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T20:28+0300
2024-03-10T20:28+0300
2024-03-10T20:29+0300
ек
польша
запрет ввоза зерна
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия не может выполнить требования польских аграриев и ввести эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, так как власти этой страны уже сделали это в одностороннем порядке, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис."По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Возникает вопрос, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?", — отметил Домбровскис в эфире телеканала "Рада". Он также поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и добавил, что готов принять против этих стран меры.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
https://1prime.ru/20240308/846102025.html
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ек, польша, запрет ввоза зерна
ЕК, ПОЛЬША, запрет ввоза зерна
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров
Еврокомиссия не может выполнить требования польских фермеров о запрете импорта с Украины
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия не может выполнить требования польских аграриев и ввести эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу, так как власти этой страны уже сделали это в одностороннем порядке, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
"По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Возникает вопрос, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?", — отметил Домбровскис в эфире телеканала "Рада".
Он также поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и добавил, что готов принять против этих стран меры.
20 стран ЕС потребовали от ЕК меры против протестов фермеров, пишет СМИ
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, требуя запретить ввоз в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.