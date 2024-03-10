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"Врет". Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины о флаге
"Врет". Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины о флаге - 10.03.2024, ПРАЙМ
"Врет". Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины о флаге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T20:38+0300
2024-03-10T20:38+0300
2024-03-10T20:39+0300
россия
мария захарова
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 10 мар-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге. "Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", — отметила она в своем Telegram-канале. "Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", — подытожила официальный представитель ведомства. В интервью RSI 9 марта Папа ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о сложившейся ситуации, в которой на Украине есть те, "кто призывает к мужеству сдаться и показать белый флаг". Он заявил, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг, вести переговоры". По его словам, когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры". Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?" - ответил понтифик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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россия, мария захарова, дмитрий кулеба, украина
РОССИЯ, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, УКРАИНА
"Врет". Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины о флаге
Захарова ответила на слова Кулебы о флаге, сказав, что флаг Евросоюза на Украине везде
МОСКВА, 10 мар-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о флаге.
"Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", — отметила она в своем Telegram-канале.
"Врет как дышит... В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили", — подытожила официальный представитель ведомства.
В интервью RSI 9 марта Папа ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о сложившейся ситуации, в которой на Украине есть те, "кто призывает к мужеству сдаться и показать белый флаг". Он заявил, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг, вести переговоры". По его словам, когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры". Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?" - ответил понтифик.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.