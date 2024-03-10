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Спрос на железную дорогу через Россию вырос из-за атак хуситов, пишет FT

Спрос на железную дорогу через Россию вырос из-за атак хуситов, пишет FT - 10.03.2024, ПРАЙМ

Спрос на железную дорогу через Россию вырос из-за атак хуситов, пишет FT

Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море, сообщила газета Financial Times со... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T21:02+0300

2024-03-10T21:02+0300

2024-03-10T21:02+0300

россия

железная дорога

хуситы

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море, сообщила газета Financial Times со ссылкой на сведения логистических компаний и железнодорожных операторов. Издание приводит данные немецкой компании по перевозкам DHL, утверждающей, что запросы на перевозку товаров по российским железным дорогам выросли на 40% с тех пор, как контейнеровозы начали перемещаться по более длинному маршруту с начала атак хуситов в Красном море. Как сообщила базирующаяся в Нидерландах компания Rail Bridge Cargo, грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году были на 31% выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. "Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, которые обычно ...следуют через мыс Доброй Надежды (в ЮАР- ред.). Они действовали после того, как йеменские хуситы начали... нападения на торговые суда в поддержку палестинцев в секторе Газа", - отмечает Financial Times. Издание отмечает, что некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", минующий Россию, через Казахстан, Азербайджан и Турцию. "Этот маршрут, который предполагает паромную переправу через Каспийское море, занимает больше времени, чем рейс контейнеровоза между Китаем и Европой. Это целесообразно в основном для товаров, направляющихся в и из стран Центральной Азии, таких как Узбекистан", - добавляет газета. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://1prime.ru/20240306/846020513.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, железная дорога, хуситы