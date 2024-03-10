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Орбан: Трамп обещал, что не даст денег Украине, тогда конфликт закончится - 10.03.2024, ПРАЙМ
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Орбан: Трамп обещал, что не даст денег Украине, тогда конфликт закончится
Орбан: Трамп обещал, что не даст денег Украине, тогда конфликт закончится - 10.03.2024, ПРАЙМ
Орбан: Трамп обещал, что не даст денег Украине, тогда конфликт закончится
Бывший американский президент Дональд Трамп дал слово, что в случае переизбрания перестанет финансировать Киев, и конфликт завершится, сообщил премьер-министр... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T23:35+0300
2024-03-10T23:35+0300
политика
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 10 мар - ПРАЙМ. Бывший американский президент Дональд Трамп дал слово, что в случае переизбрания перестанет финансировать Киев, и конфликт завершится, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.8 марта Трамп провел переговоры с Орбаном в своем имении Мар-а-Лаго, в ходе которых они "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации". Действующий президент США Джо Байден осудил эту встречу, считая, что венгерский политик открыто выступает против демократии и "ищет диктатуры".По мнению Орбана, Европа очевидно одна не сможет помогать Киеву, а Украина "сама не стоит на ногах"."Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит - ред.). И тогда эта война закончится", — отметил Орбан в интервью телеканалу М1.На вопрос журналиста о том, как он оценивает возможное переизбрание Байдена, Орбан ответил, что "будет плохо".Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден также заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.
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венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
Политика, ВЕНГРИЯ, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
23:35 10.03.2024
 
Орбан: Трамп обещал, что не даст денег Украине, тогда конфликт закончится

Орбан: Трамп пообещал, что перестанет финансировать Украину, и тогда конфликт закончится

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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БУДАПЕШТ, 10 мар - ПРАЙМ. Бывший американский президент Дональд Трамп дал слово, что в случае переизбрания перестанет финансировать Киев, и конфликт завершится, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
8 марта Трамп провел переговоры с Орбаном в своем имении Мар-а-Лаго, в ходе которых они "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации". Действующий президент США Джо Байден осудил эту встречу, считая, что венгерский политик открыто выступает против демократии и "ищет диктатуры".
По мнению Орбана, Европа очевидно одна не сможет помогать Киеву, а Украина "сама не стоит на ногах".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Трамп назвал Орбана великим лидером
9 марта, 19:48
"Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит - ред.). И тогда эта война закончится", — отметил Орбан в интервью телеканалу М1.
На вопрос журналиста о том, как он оценивает возможное переизбрание Байдена, Орбан ответил, что "будет плохо".
Выборы президента США намечены на ноябрь нынешнего года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден также заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии.
 
ПолитикаВЕНГРИЯСШАВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
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