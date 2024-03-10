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Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона

Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона - 10.03.2024, ПРАЙМ

Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона

Киберпреступники разработали новую схему, позволяющую отнять средства у граждан. Как она работает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... | 10.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-10T02:02+0300

2024-03-10T02:02+0300

2024-03-10T02:02+0300

мошенничество

шамиль магомедов

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Киберпреступники разработали новую схему, позволяющую отнять средства у граждан. Как она работает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Мошенники, действуя в паре, звонят на номер потенциальной жертвы, используя логотипы известных банков, и просят включить демонстрацию экрана во время обновления мобильного приложения - якобы это нужно для улучшения работы. Они не используют сложные технические решения: функция записи экрана есть практически в каждом смартфоне. По словам эксперта, это позволяет злоумышленнику получить информацию, которая потенциально может позволить завладеть доступом к личному кабинету и деньгам жертвы. “Речь идет о психологических уловках, методах социальной инженерии, манипулировании страхом потерять средства. Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение”, - отмечает Магомедов. Специалисты по кибербезу регулярно инструктируют граждан, как избежать уловок, но доверчивые люди все равно добровольно расстаются с деньгами.Важно запомнить, что сотрудники банковских организаций не звонят клиентам через мессенджеры и, конечно, не используют режим видеозвонков. Они никогда не просят назвать пин-код карты или коды из смс-сообщений, перевести деньги на другие счета и тем более включить демонстрацию экрана. Все эти действия - типичные признаки мошенничества, заключил специалист.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

шамиль магомедов