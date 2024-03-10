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Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона - 10.03.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240310/moshenniki-846074817.html
Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона
Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона - 10.03.2024, ПРАЙМ
Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона
Киберпреступники разработали новую схему, позволяющую отнять средства у граждан. Как она работает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T02:02+0300
2024-03-10T02:02+0300
мошенничество
шамиль магомедов
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Киберпреступники разработали новую схему, позволяющую отнять средства у граждан. Как она работает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Мошенники, действуя в паре, звонят на номер потенциальной жертвы, используя логотипы известных банков, и просят включить демонстрацию экрана во время обновления мобильного приложения - якобы это нужно для улучшения работы. Они не используют сложные технические решения: функция записи экрана есть практически в каждом смартфоне. По словам эксперта, это позволяет злоумышленнику получить информацию, которая потенциально может позволить завладеть доступом к личному кабинету и деньгам жертвы. “Речь идет о психологических уловках, методах социальной инженерии, манипулировании страхом потерять средства. Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение”, - отмечает Магомедов. Специалисты по кибербезу регулярно инструктируют граждан, как избежать уловок, но доверчивые люди все равно добровольно расстаются с деньгами.Важно запомнить, что сотрудники банковских организаций не звонят клиентам через мессенджеры и, конечно, не используют режим видеозвонков. Они никогда не просят назвать пин-код карты или коды из смс-сообщений, перевести деньги на другие счета и тем более включить демонстрацию экрана. Все эти действия - типичные признаки мошенничества, заключил специалист.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
шамиль магомедов
Мошенничество, Шамиль Магомедов
02:02 10.03.2024
 
Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона

Эксперт Магомедов: мошенники воруют деньги через трансляцию экрана смартфона

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкSamsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24 - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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%Экономические новости
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Киберпреступники разработали новую схему, позволяющую отнять средства у граждан. Как она работает, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
Мошенники, действуя в паре, звонят на номер потенциальной жертвы, используя логотипы известных банков, и просят включить демонстрацию экрана во время обновления мобильного приложения - якобы это нужно для улучшения работы.
Они не используют сложные технические решения: функция записи экрана есть практически в каждом смартфоне. По словам эксперта, это позволяет злоумышленнику получить информацию, которая потенциально может позволить завладеть доступом к личному кабинету и деньгам жертвы.
“Речь идет о психологических уловках, методах социальной инженерии, манипулировании страхом потерять средства. Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение”, - отмечает Магомедов. Специалисты по кибербезу регулярно инструктируют граждан, как избежать уловок, но доверчивые люди все равно добровольно расстаются с деньгами.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2024
Раскрыто, как мошенники обманывают россиян от имени налоговой
10 февраля, 02:02
Важно запомнить, что сотрудники банковских организаций не звонят клиентам через мессенджеры и, конечно, не используют режим видеозвонков. Они никогда не просят назвать пин-код карты или коды из смс-сообщений, перевести деньги на другие счета и тем более включить демонстрацию экрана. Все эти действия - типичные признаки мошенничества, заключил специалист.
 
МошенничествоШамиль Магомедов
 
 
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