https://1prime.ru/20240310/smartfon-846076533.html
Главные “паразиты” в смартфоне: как от них избавиться
Главные “паразиты” в смартфоне: как от них избавиться - 10.03.2024, ПРАЙМ
Главные “паразиты” в смартфоне: как от них избавиться
Смартфон нужно периодически чистить, удаляя ненужные приложения-“паразиты”, которые тратят ресурс и шпионят за пользователем, рассказал агентству “Прайм”... | 10.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-10T04:04+0300
2024-03-10T04:04+0300
2024-03-10T04:04+0300
защита смартфона
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Смартфон нужно периодически чистить, удаляя ненужные приложения-“паразиты”, которые тратят ресурс и шпионят за пользователем, рассказал агентству “Прайм” IT-эксперт кафедры киберспорта университета “Синергия” Алексей Ермаков.По большей части мы сами виноваты в том, что в смартфонах заводятся “паразиты”: ненужные приложения, выкачивающие память телефона, назойливая всплывающая реклама и даже шпионское ПО. Устанавливая приложения, мы особо не задумываемся, как их дальнейшая активность будет влиять на работу устройства, как будет загружена память, какие данные и куда будут переданы.Чтобы избавиться от таких “паразитов”, прежде всего надо проверить, какими приложениями вы пользуетесь, а какие давно уже висят мёртвым грузом, добавляет он.Для этого в настройках нужно найти раздел, отвечающий за приложения. Там будут помечены приложения, которые давно не использовались. Там же можно отсортировать список по частоте использования.Желательно ознакомиться со всем списком приложений и понять, какое и для каких целей используется, нажав на него в этом списке. Там можно увидеть активность в потреблении трафика и расхода батареи. “Неоправданно большие значения в этих пунктах могут быть косвенным признаком шпионского ПО”, - предупреждает эксперт.Стоит обратить внимание на разрешения, выданные приложению - доступ к камере, геолокации, микрофону, контактам, запуск в фоновом режиме. Оцените, какие действительно необходимы смартфону, а какие не нужны и могут излишне нагрузить систему или нанести вред. Вообще перед скачиванием приложения из проверенного источника надо сначала познакомиться с ним поглубже, использовав, например, сервис Exodus Privacy и его аналоги ,советует Ермаков.Для более глубокого управления активностью смартфона активируйте “режим разработчика”. В настройках надо найти "Сведения о телефоне" и несколько раз нажать на пункт "Номер сборки" или "Версия MIUI". Однако к изменениям в этом разделе нужно подходить осторожно и с пониманием своих действий.Также дополнительные возможности познакомиться в первую очередь с датчиками смартфона предоставляет инженерное меню. Войти в него можно или по коду соответствующей модели смартфона (универсальные коды: *#*#54298#*#*, *#*#83781#*#*, *#*#3646633#*#*), или установив приложение, например MTK Engineering Mode.“Главное и самое надёжное средство от “паразитов” – цифровая гигиена. Не менее важно сочетание технической грамотности с ответственностью за свои действия”, - резюмировал эксперт.
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защита смартфона, самые популярные мобильные приложения
защита смартфона, самые популярные мобильные приложения
Главные “паразиты” в смартфоне: как от них избавиться
Эксперт Ермаков: приложения смартфона нужно периодически проверять и удалять лишние
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Смартфон нужно периодически чистить, удаляя ненужные приложения-“паразиты”, которые тратят ресурс и шпионят за пользователем, рассказал агентству “Прайм” IT-эксперт кафедры киберспорта университета “Синергия” Алексей Ермаков.
По большей части мы сами виноваты в том, что в смартфонах заводятся “паразиты”: ненужные приложения, выкачивающие память телефона, назойливая всплывающая реклама и даже шпионское ПО. Устанавливая приложения, мы особо не задумываемся, как их дальнейшая активность будет влиять на работу устройства, как будет загружена память, какие данные и куда будут переданы.
Чтобы избавиться от таких “паразитов”, прежде всего надо проверить, какими приложениями вы пользуетесь, а какие давно уже висят мёртвым грузом, добавляет он.
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Для этого в настройках нужно найти раздел, отвечающий за приложения. Там будут помечены приложения, которые давно не использовались. Там же можно отсортировать список по частоте использования.
Желательно ознакомиться со всем списком приложений и понять, какое и для каких целей используется, нажав на него в этом списке. Там можно увидеть активность в потреблении трафика и расхода батареи. “Неоправданно большие значения в этих пунктах могут быть косвенным признаком шпионского ПО”, - предупреждает эксперт.
Стоит обратить внимание на разрешения, выданные приложению - доступ к камере, геолокации, микрофону, контактам, запуск в фоновом режиме. Оцените, какие действительно необходимы смартфону, а какие не нужны и могут излишне нагрузить систему или нанести вред. Вообще перед скачиванием приложения из проверенного источника надо сначала познакомиться с ним поглубже, использовав, например, сервис Exodus Privacy и его аналоги ,советует Ермаков.
Для более глубокого управления активностью смартфона активируйте “режим разработчика”. В настройках надо найти "Сведения о телефоне" и несколько раз нажать на пункт "Номер сборки" или "Версия MIUI". Однако к изменениям в этом разделе нужно подходить осторожно и с пониманием своих действий.
Также дополнительные возможности познакомиться в первую очередь с датчиками смартфона предоставляет инженерное меню. Войти в него можно или по коду соответствующей модели смартфона (универсальные коды: *#*#54298#*#*, *#*#83781#*#*, *#*#3646633#*#*), или установив приложение, например MTK Engineering Mode.
“Главное и самое надёжное средство от “паразитов” – цифровая гигиена. Не менее важно сочетание технической грамотности с ответственностью за свои действия”, - резюмировал эксперт.