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Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде - 11.03.2024, ПРАЙМ
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
В Крыму подготовили второй иск к Украине по энергоблокаде, вскоре он будет подан Общественной палаты республики, рассказал глава крымского парламента Владимир... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T08:27+0300
2024-03-11T08:27+0300
2024-03-11T09:20+0300
россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. В Крыму подготовили второй иск к Украине по энергоблокаде, вскоре он будет подан Общественной палаты республики, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что арбитражный суд региона зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба, повлеченного энергоблокадой, на сумму более трех триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго"."Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - сообщил Константинов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины, вероятно, будет взыскана сумма в три триллиона 448 миллиардов рублей. По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального ущерба, понесенного из-за энергоблокады. Также депутат добавил, что гражданам не придется доказывать факт вреда от блокады, потому что суд признает его общеизвестным. Ранее 1 марта Константинов заявлял РИА Новости, что Крым также подает иск для взыскания ущерба от финансовой блокады полуострова.
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РОССИЯ, КРЫМ, суд, энергоблокада
Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
Константинов: суд в Крыму подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. В Крыму подготовили второй иск к Украине по энергоблокаде, вскоре он будет подан Общественной палаты республики, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд региона зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба, повлеченного энергоблокадой, на сумму более трех триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго".
"Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - сообщил Константинов в своем Telegram-канале
.
Суд Крыма принял иск к Украине на 3,1 триллиона рублей из-за энергоблокады
Он также сообщил, что если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины, вероятно, будет взыскана сумма в три триллиона 448 миллиардов рублей. По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального ущерба, понесенного из-за энергоблокады.
Также депутат добавил, что гражданам не придется доказывать факт вреда от блокады, потому что суд признает его общеизвестным.
Ранее 1 марта Константинов заявлял РИА Новости, что Крым также подает иск для взыскания ущерба от финансовой блокады полуострова.