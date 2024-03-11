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Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде - 11.03.2024, ПРАЙМ

Крым подготовил второй иск к Украине по энергоблокаде

В Крыму подготовили второй иск к Украине по энергоблокаде, вскоре он будет подан Общественной палаты республики, рассказал глава крымского парламента Владимир... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T08:27+0300

2024-03-11T08:27+0300

2024-03-11T09:20+0300

россия

крым

суд

энергоблокада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. В Крыму подготовили второй иск к Украине по энергоблокаде, вскоре он будет подан Общественной палаты республики, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что арбитражный суд региона зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба, повлеченного энергоблокадой, на сумму более трех триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго"."Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - сообщил Константинов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины, вероятно, будет взыскана сумма в три триллиона 448 миллиардов рублей. По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального ущерба, понесенного из-за энергоблокады. Также депутат добавил, что гражданам не придется доказывать факт вреда от блокады, потому что суд признает его общеизвестным. Ранее 1 марта Константинов заявлял РИА Новости, что Крым также подает иск для взыскания ущерба от финансовой блокады полуострова.

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россия, крым, суд, энергоблокада