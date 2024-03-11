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Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла" - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла"
Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла" - 11.03.2024, ПРАЙМ
Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла"
Polymetal International plc завершил продажу своих российских активов компании "Мангазея Плюс" 7 марта, сообщил "Полиметалл". | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T08:42+0300
2024-03-11T08:58+0300
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Polymetal International plc завершил продажу своих российских активов компании "Мангазея Плюс" 7 марта, сообщил "Полиметалл"."В результате закрытия ранее объявленной сделки между Polymetal International plc ("продавец") и АО "Мангазея Плюс" ("покупатель"), покупатель стал собственником 100% акций компании", - сообщила золотодобывающая компания."Сделка была одобрена собранием акционеров продавца и закрыта 7 марта 2024 года", - добавил "Полиметалл".Кроме того, сообщается, что состав активов, принципы управления и стратегия "Полиметалла" после продажи структуре "Мангазеи" остаются неизменными."Состав активов, принципы управления и стратегия "Полиметалла" остаются неизменными. Я уверен в долгосрочной позитивной динамике объемов производства и запасов, а также в дальнейшем укреплении нашего отраслевого технологического лидерства", - прокомментировал Черкашин.
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россия
РОССИЯ
08:42 11.03.2024 (обновлено: 08:58 11.03.2024)
 
Структура "Мангазеи" стала владельцем российского "Полиметалла"

Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов

© Фото : PolymetalАмурский гидрометаллургический комбинат компании Polymetal
Амурский гидрометаллургический комбинат компании Polymetal - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : Polymetal
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Polymetal International plc завершил продажу своих российских активов компании "Мангазея Плюс" 7 марта, сообщил "Полиметалл".
"В результате закрытия ранее объявленной сделки между Polymetal International plc ("продавец") и АО "Мангазея Плюс" ("покупатель"), покупатель стал собственником 100% акций компании", - сообщила золотодобывающая компания.
"Сделка была одобрена собранием акционеров продавца и закрыта 7 марта 2024 года", - добавил "Полиметалл".
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Кроме того, сообщается, что состав активов, принципы управления и стратегия "Полиметалла" после продажи структуре "Мангазеи" остаются неизменными.
"Состав активов, принципы управления и стратегия "Полиметалла" остаются неизменными. Я уверен в долгосрочной позитивной динамике объемов производства и запасов, а также в дальнейшем укреплении нашего отраслевого технологического лидерства", - прокомментировал Черкашин.
 
РОССИЯ
 
 
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