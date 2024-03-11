https://1prime.ru/20240311/846134301.html

Неожиданно: это они ослабляют рубль

Неожиданно: это они ослабляют рубль - 11.03.2024, ПРАЙМ

Неожиданно: это они ослабляют рубль

В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T08:45+0300

2024-03-11T08:45+0300

2024-03-11T08:45+0300

мнения аналитиков

?1710135920

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов 7 марта пара доллар/рубль закрылась с незначительным ростом на 0,01%, достигнув отметки 90,60 рубля за доллар. Евро подорожал к рублю на 0,39% до 98,92 рубля, а китайский юань прибавил 0,54%, поднявшись до 12,60 рубля. Несмотря на разнонаправленные колебания в течение дня, рублю не удалось завершить торги с положительным результатом перед длинными выходными. Давление на российскую валюту оказали итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (укрепление евро на Форекс) и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. ЕЦБ сохранил без изменений все три ключевые процентные ставки - базовую ставку по кредитам на уровне 4,5%, ставку по депозитам на 4% и ставку по маржинальным кредитам на 4,75%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор рассчитывает на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне, отметив некоторый прогресс в снижении темпов роста цен. В свою очередь, Джером Пауэлл в течение двух дней выступал в Конгрессе США с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. Он констатировал, что процентные ставки в стране достигли пиковых уровней. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС пока не видит гарантий замедления инфляции до целевого уровня 2%, поэтому снижение ставок будет отложено до тех пор, пока руководство американского Центробанка не почувствует большей уверенности в достижении поставленной цели. В пятницу 8 марта стоимость нефти эталонного сорта Brent упала на 1,64% до $81,82 за баррель. Покупателям не удалось с третьей попытки преодолеть сопротивление на уровне $84 за бочку, и им пришлось отступить. К закрытию торгов цена снизилась до $81,74 на фоне пересмотра в сторону понижения предыдущих месячных данных по занятости в США. Это усилило опасения относительно устойчивости американской экономики и спроса на энергоносители. По данным министерства труда США, число новых рабочих мест, созданных в феврале, составило 275 тысяч, превысив прогноз 190 тысяч. Однако предыдущий показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения с 353 тысяч до 229 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 3,7% до 3,9%, совпав с ожиданиями аналитиков. Средний почасовой заработок увеличился всего на 0,1% против 0,6% месяцем ранее и прогноза в 0,3%. Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти в США за минувшую неделю сократилось на 2 единицы до 504. Общее количество нефтегазовых буровых упало на 7 штук до 622. В понедельник 11 марта, с открытием торгов после выходных, нефть Brent торговалась около $81,50 за баррель. Поскольку уровень $84 устоял, покупателям придется отступить к отметке $80,20, чтобы набрать темп для нового штурма. Ценовая модель на днях пока остается на стороне быков. Тем не менее, если поддержка в районе $80 не удержится, то преимущество может перейти к продавцам. А это может ослабить рубль, и чаша весов склонится в пользу покупателей валюты. Открывшийся после праздников российский валютный рынок отреагировал ростом по валютам на пятничное падение нефтяных котировок. Курс доллара к рублю торгуется на уровне 90,75 рубля. Сегодня ожидаю колебания доллара в диапазоне 90,00-91,20 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1151,12 п. Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде с 22 февраля 2024 года. Замечены признаки замедления роста (технические факторы), но тренд сильный и цель 3335 п все еще актуальная.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков