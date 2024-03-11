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Неожиданно: это они ослабляют рубль - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Неожиданно: это они ослабляют рубль
Неожиданно: это они ослабляют рубль - 11.03.2024, ПРАЙМ
Неожиданно: это они ослабляют рубль
В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T08:45+0300
2024-03-11T08:45+0300
мнения аналитиков
?1710135920
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов 7 марта пара доллар/рубль закрылась с незначительным ростом на 0,01%, достигнув отметки 90,60 рубля за доллар. Евро подорожал к рублю на 0,39% до 98,92 рубля, а китайский юань прибавил 0,54%, поднявшись до 12,60 рубля. Несмотря на разнонаправленные колебания в течение дня, рублю не удалось завершить торги с положительным результатом перед длинными выходными. Давление на российскую валюту оказали итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (укрепление евро на Форекс) и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. ЕЦБ сохранил без изменений все три ключевые процентные ставки - базовую ставку по кредитам на уровне 4,5%, ставку по депозитам на 4% и ставку по маржинальным кредитам на 4,75%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор рассчитывает на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне, отметив некоторый прогресс в снижении темпов роста цен. В свою очередь, Джером Пауэлл в течение двух дней выступал в Конгрессе США с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. Он констатировал, что процентные ставки в стране достигли пиковых уровней. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС пока не видит гарантий замедления инфляции до целевого уровня 2%, поэтому снижение ставок будет отложено до тех пор, пока руководство американского Центробанка не почувствует большей уверенности в достижении поставленной цели. В пятницу 8 марта стоимость нефти эталонного сорта Brent упала на 1,64% до $81,82 за баррель. Покупателям не удалось с третьей попытки преодолеть сопротивление на уровне $84 за бочку, и им пришлось отступить. К закрытию торгов цена снизилась до $81,74 на фоне пересмотра в сторону понижения предыдущих месячных данных по занятости в США. Это усилило опасения относительно устойчивости американской экономики и спроса на энергоносители. По данным министерства труда США, число новых рабочих мест, созданных в феврале, составило 275 тысяч, превысив прогноз 190 тысяч. Однако предыдущий показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения с 353 тысяч до 229 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 3,7% до 3,9%, совпав с ожиданиями аналитиков. Средний почасовой заработок увеличился всего на 0,1% против 0,6% месяцем ранее и прогноза в 0,3%. Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти в США за минувшую неделю сократилось на 2 единицы до 504. Общее количество нефтегазовых буровых упало на 7 штук до 622. В понедельник 11 марта, с открытием торгов после выходных, нефть Brent торговалась около $81,50 за баррель. Поскольку уровень $84 устоял, покупателям придется отступить к отметке $80,20, чтобы набрать темп для нового штурма. Ценовая модель на днях пока остается на стороне быков. Тем не менее, если поддержка в районе $80 не удержится, то преимущество может перейти к продавцам. А это может ослабить рубль, и чаша весов склонится в пользу покупателей валюты. Открывшийся после праздников российский валютный рынок отреагировал ростом по валютам на пятничное падение нефтяных котировок. Курс доллара к рублю торгуется на уровне 90,75 рубля. Сегодня ожидаю колебания доллара в диапазоне 90,00-91,20 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1151,12 п. Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде с 22 февраля 2024 года. Замечены признаки замедления роста (технические факторы), но тренд сильный и цель 3335 п все еще актуальная.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:45 11.03.2024
 

Неожиданно: это они ослабляют рубль

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов 7 марта пара доллар/рубль закрылась с незначительным ростом на 0,01%, достигнув отметки 90,60 рубля за доллар. Евро подорожал к рублю на 0,39% до 98,92 рубля, а китайский юань прибавил 0,54%, поднявшись до 12,60 рубля.

Несмотря на разнонаправленные колебания в течение дня, рублю не удалось завершить торги с положительным результатом перед длинными выходными. Давление на российскую валюту оказали итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (укрепление евро на Форекс) и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

ЕЦБ сохранил без изменений все три ключевые процентные ставки - базовую ставку по кредитам на уровне 4,5%, ставку по депозитам на 4% и ставку по маржинальным кредитам на 4,75%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор рассчитывает на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне, отметив некоторый прогресс в снижении темпов роста цен.

В свою очередь, Джером Пауэлл в течение двух дней выступал в Конгрессе США с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. Он констатировал, что процентные ставки в стране достигли пиковых уровней. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС пока не видит гарантий замедления инфляции до целевого уровня 2%, поэтому снижение ставок будет отложено до тех пор, пока руководство американского Центробанка не почувствует большей уверенности в достижении поставленной цели.

В пятницу 8 марта стоимость нефти эталонного сорта Brent упала на 1,64% до $81,82 за баррель. Покупателям не удалось с третьей попытки преодолеть сопротивление на уровне $84 за бочку, и им пришлось отступить. К закрытию торгов цена снизилась до $81,74 на фоне пересмотра в сторону понижения предыдущих месячных данных по занятости в США. Это усилило опасения относительно устойчивости американской экономики и спроса на энергоносители.

По данным министерства труда США, число новых рабочих мест, созданных в феврале, составило 275 тысяч, превысив прогноз 190 тысяч. Однако предыдущий показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения с 353 тысяч до 229 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 3,7% до 3,9%, совпав с ожиданиями аналитиков. Средний почасовой заработок увеличился всего на 0,1% против 0,6% месяцем ранее и прогноза в 0,3%.

Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти в США за минувшую неделю сократилось на 2 единицы до 504. Общее количество нефтегазовых буровых упало на 7 штук до 622.

В понедельник 11 марта, с открытием торгов после выходных, нефть Brent торговалась около $81,50 за баррель. Поскольку уровень $84 устоял, покупателям придется отступить к отметке $80,20, чтобы набрать темп для нового штурма. Ценовая модель на днях пока остается на стороне быков. Тем не менее, если поддержка в районе $80 не удержится, то преимущество может перейти к продавцам. А это может ослабить рубль, и чаша весов склонится в пользу покупателей валюты.

Открывшийся после праздников российский валютный рынок отреагировал ростом по валютам на пятничное падение нефтяных котировок. Курс доллара к рублю торгуется на уровне 90,75 рубля. Сегодня ожидаю колебания доллара в диапазоне 90,00-91,20 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1151,12 п. Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде с 22 февраля 2024 года. Замечены признаки замедления роста (технические факторы), но тренд сильный и цель 3335 п все еще актуальная.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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