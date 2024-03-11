Позитивные настроения превалируют

Российский фондовый рынок штурмует новые годовые максимумы: индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС вырос на символические... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T08:17+0300
2024-03-11T08:17+0300
2024-03-11T08:51+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок штурмует новые годовые максимумы: индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС вырос на символические 0,04%, до 1152,12 п.Котировки нефти марки Brent откатились ниже 83 долларов за баррель после того, как Министерство энергетики США опубликовало заявку на закупку трех миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре для восполнения стратегического резерва. В 2022 году Соединенные Штаты провели несколько внушительных раундов по выпуску нефти из своих запасов и к марту 2024 года восполнили стратегические резервы на 14 миллионов баррелей. Тем не менее резервы все еще остаются на минимальных значениях с 1980-х годов.Котировки золота завершили неделю ростом, обновив исторические максимумы. Этому способствовало наращивание нетто длинной позиции, крупные спекулянты за неделю купили 49,7 тысяч фьючерсных и опционных контрактов на золото. Продолжение данной тенденции будет толкать цены на драгметалл еще выше.Акционеры головной компании российского Яндекса одобрили продажу бизнеса в России. На начальном этапе ЗПИФ "Консорциум.Первый" выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю (до 68%) в МКПАО "Яндекс". При выполнении всех условий первый этап завершится в ближайшие недели.Ростелеком получил в залог по 100% "Манго Телеком" и "М.Девелопер", предоставляющих услуги IP-телефонии и разрабатывающих ПО для корпоративных коммуникаций. Вхождение прибыльных компаний в структуры Ростелекома позволит усилить его позиции на рынке виртуальных АТС, что окажет поддержку котировкам акций гиганта российской телекоммуникационной отрасли.Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов структуре "Мангазея майнинг". Ожидается, что сделку решили закрыть до конца марта.Positive Technologies объявила о планах проведения дополнительной эмиссии акций в IV квартале 2024, объем которой составит 7,9% вместо ранее запланированных 25% от капитала. В дальнейшем максимальная величина дополнительной эмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации. Новые акции будут использовать для мотивации сотрудников, сделок M&A и инвестиций в другие проекты.Сегодня ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, акционеры Qiwi проголосуют по вопросу об обратном выкупе акций. Ранее совет директоров рекомендовал выкупить до 10% акций по цене, не превышающей 581 рублей за одну акцию. Совет директоров Ренессанс Страхование утвердит положения о дивидендной политики в новой редакции.
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок штурмует новые годовые максимумы: индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС вырос на символические 0,04%, до 1152,12 п.
Котировки нефти марки Brent откатились ниже 83 долларов за баррель после того, как Министерство энергетики США опубликовало заявку на закупку трех миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре для восполнения стратегического резерва. В 2022 году Соединенные Штаты провели несколько внушительных раундов по выпуску нефти из своих запасов и к марту 2024 года восполнили стратегические резервы на 14 миллионов баррелей. Тем не менее резервы все еще остаются на минимальных значениях с 1980-х годов.
Котировки золота завершили неделю ростом, обновив исторические максимумы. Этому способствовало наращивание нетто длинной позиции, крупные спекулянты за неделю купили 49,7 тысяч фьючерсных и опционных контрактов на золото. Продолжение данной тенденции будет толкать цены на драгметалл еще выше.
Акционеры головной компании российского Яндексаодобрили продажу бизнеса в России. На начальном этапе ЗПИФ "Консорциум.Первый" выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю (до 68%) в МКПАО "Яндекс". При выполнении всех условий первый этап завершится в ближайшие недели.
Ростелекомполучил в залог по 100% "Манго Телеком" и "М.Девелопер", предоставляющих услуги IP-телефонии и разрабатывающих ПО для корпоративных коммуникаций. Вхождение прибыльных компаний в структуры Ростелекома позволит усилить его позиции на рынке виртуальных АТС, что окажет поддержку котировкам акций гиганта российской телекоммуникационной отрасли.
Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов структуре "Мангазея майнинг". Ожидается, что сделку решили закрыть до конца марта.
Positive Technologiesобъявила о планах проведения дополнительной эмиссии акций в IV квартале 2024, объем которой составит 7,9% вместо ранее запланированных 25% от капитала. В дальнейшем максимальная величина дополнительной эмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации. Новые акции будут использовать для мотивации сотрудников, сделок M&A и инвестиций в другие проекты.
Сегодня ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, акционеры Qiwi проголосуют по вопросу об обратном выкупе акций. Ранее совет директоров рекомендовал выкупить до 10% акций по цене, не превышающей 581 рублей за одну акцию. Совет директоров Ренессанс Страхование утвердит положения о дивидендной политики в новой редакции.
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