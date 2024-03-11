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В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи - 11.03.2024, ПРАЙМ

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщает издание "Известия" со ссылкой на группу компаний "А101", которая выступила с инициативой. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T09:49+0300

2024-03-11T09:49+0300

2024-03-11T09:50+0300

россия

ипотека

молодежь

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщает издание "Известия" со ссылкой на группу компаний "А101", которая выступила с инициативой.Согласно данным застройщиков, в соответствии с этим видом ипотеки кредиты должны будут выдаваться молодым заемщикам под 3% годовых сроком до 50 лет, а первоначальный взнос составит 15%.Также уточняется, что в столице льготный кредит предоставлялся бы в пределах 15 миллионов рублей, в то время как в других регионах страны его сумма ограничивалась бы 9-12 миллионами.Кроме того, как отметили в "А101", молодые специалисты должны получать государственный сертификат на выплату части первоначального взноса в том случае, если они вступили в брак до 30 лет. По мнению авторов инициативы, такая ипотека может простимулировать молодежь раньше заключать брак. В целом инициатива должна устроить как молодежь, так и банки, уверены в компании.

https://1prime.ru/20240308/846099651.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, молодежь