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В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи - 11.03.2024, ПРАЙМ
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщает издание "Известия" со ссылкой на группу компаний "А101", которая выступила с инициативой. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:49+0300
2024-03-11T09:49+0300
2024-03-11T09:50+0300
россия
ипотека
молодежь
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщает издание "Известия" со ссылкой на группу компаний "А101", которая выступила с инициативой.Согласно данным застройщиков, в соответствии с этим видом ипотеки кредиты должны будут выдаваться молодым заемщикам под 3% годовых сроком до 50 лет, а первоначальный взнос составит 15%.Также уточняется, что в столице льготный кредит предоставлялся бы в пределах 15 миллионов рублей, в то время как в других регионах страны его сумма ограничивалась бы 9-12 миллионами.Кроме того, как отметили в "А101", молодые специалисты должны получать государственный сертификат на выплату части первоначального взноса в том случае, если они вступили в брак до 30 лет. По мнению авторов инициативы, такая ипотека может простимулировать молодежь раньше заключать брак. В целом инициатива должна устроить как молодежь, так и банки, уверены в компании.
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россия, ипотека, молодежь
РОССИЯ, ипотека, молодежь
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи
"Известия": застройщик предложил запустить в России молодежную ипотеку под 3%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи, сообщает
издание "Известия" со ссылкой на группу компаний "А101", которая выступила с инициативой.
Согласно данным застройщиков, в соответствии с этим видом ипотеки кредиты должны будут выдаваться молодым заемщикам под 3% годовых сроком до 50 лет, а первоначальный взнос составит 15%.
Также уточняется, что в столице льготный кредит предоставлялся бы в пределах 15 миллионов рублей, в то время как в других регионах страны его сумма ограничивалась бы 9-12 миллионами.
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Кроме того, как отметили в "А101", молодые специалисты должны получать государственный сертификат на выплату части первоначального взноса в том случае, если они вступили в брак до 30 лет.
По мнению авторов инициативы, такая ипотека может простимулировать молодежь раньше заключать брак. В целом инициатива должна устроить как молодежь, так и банки, уверены в компании.