Российский рынок готов идти выше - 11.03.2024, ПРАЙМ
Российский рынок готов идти выше
Индекс акций Мосбиржи в предпраздничный день закрылся на максимуме с начала февраля 2022 г. Сессия завершилась на 3322 п., наши ожидания прорыва полугодового... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:52+0300
2024-03-11T09:52+0300
2024-03-11T09:52+0300
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Индекс акций Мосбиржи в предпраздничный день закрылся на максимуме с начала февраля 2022 г. Сессия завершилась на 3322 п., наши ожидания прорыва полугодового боковика 3000–3300 п. вверх оправдались. Несмотря на санкции и жесткую геополитику, рынок быстро адаптируется и готов идти еще выше. Целевыми на 2024 г. значатся 3650 п. по шкале индекса.Сильнее рынка были бумаги Группы Позитив (+6,3%) на фоне более низкого объема допэмиссии акций корпорации. Пользовались спросом и бумаги X5 Group (+3,2%) на фоне включения компании в список экономически значимых, что открывает вариант с возобновлением дивидендов. Сбер закрылся выше психологических 300 руб., и в рамках года не исключаем 370 руб. А слабее вновь QIWI и Polymetal, и там картина остается мрачная.А рубль относительно стабилен. В среду было почти 90 за доллар, и ориентир на начало марта отработан. Отскок доллара вверх от круглой планки на процент не страшит. От текущих курс вряд ли уйдет сильно далеко — сдерживают девальвацию рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и все еще жесткая ДКП ЦБ.
Индекс акций Мосбиржи в предпраздничный день закрылся на максимуме с начала февраля 2022 г. Сессия завершилась на 3322 п., наши ожидания прорыва полугодового боковика 3000–3300 п. вверх оправдались. Несмотря на санкции и жесткую геополитику, рынок быстро адаптируется и готов идти еще выше. Целевыми на 2024 г. значатся 3650 п. по шкале индекса.
Сильнее рынка были бумаги Группы Позитив (+6,3%) на фоне более низкого объема допэмиссии акций корпорации. Пользовались спросом и бумаги X5 Group (+3,2%) на фоне включения компании в список экономически значимых, что открывает вариант с возобновлением дивидендов. Сбер закрылся выше психологических 300 руб., и в рамках года не исключаем 370 руб. А слабее вновь QIWI и Polymetal, и там картина остается мрачная.
А рубль относительно стабилен. В среду было почти 90 за доллар, и ориентир на начало марта отработан. Отскок доллара вверх от круглой планки на процент не страшит. От текущих курс вряд ли уйдет сильно далеко — сдерживают девальвацию рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и все еще жесткая ДКП ЦБ.
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