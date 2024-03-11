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Российский рынок готов идти выше - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок готов идти выше
Российский рынок готов идти выше - 11.03.2024, ПРАЙМ
Российский рынок готов идти выше
Индекс акций Мосбиржи в предпраздничный день закрылся на максимуме с начала февраля 2022 г. Сессия завершилась на 3322 п., наши ожидания прорыва полугодового... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:52+0300
2024-03-11T09:52+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1710139954
Индекс акций Мосбиржи в предпраздничный день закрылся на максимуме с начала февраля 2022 г. Сессия завершилась на 3322 п., наши ожидания прорыва полугодового боковика 3000–3300 п. вверх оправдались. Несмотря на санкции и жесткую геополитику, рынок быстро адаптируется и готов идти еще выше. Целевыми на 2024 г. значатся 3650 п. по шкале индекса.Сильнее рынка были бумаги Группы Позитив (+6,3%) на фоне более низкого объема допэмиссии акций корпорации. Пользовались спросом и бумаги X5 Group (+3,2%) на фоне включения компании в список экономически значимых, что открывает вариант с возобновлением дивидендов. Сбер закрылся выше психологических 300 руб., и в рамках года не исключаем 370 руб. А слабее вновь QIWI и Polymetal, и там картина остается мрачная.А рубль относительно стабилен. В среду было почти 90 за доллар, и ориентир на начало марта отработан. Отскок доллара вверх от круглой планки на процент не страшит. От текущих курс вряд ли уйдет сильно далеко — сдерживают девальвацию рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и все еще жесткая ДКП ЦБ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:52 11.03.2024
 

Российский рынок готов идти выше

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Индекс акций Мосбиржи в предпраздничный день закрылся на максимуме с начала февраля 2022 г. Сессия завершилась на 3322 п., наши ожидания прорыва полугодового боковика 3000–3300 п. вверх оправдались. Несмотря на санкции и жесткую геополитику, рынок быстро адаптируется и готов идти еще выше. Целевыми на 2024 г. значатся 3650 п. по шкале индекса.
Сильнее рынка были бумаги Группы Позитив (+6,3%) на фоне более низкого объема допэмиссии акций корпорации. Пользовались спросом и бумаги X5 Group (+3,2%) на фоне включения компании в список экономически значимых, что открывает вариант с возобновлением дивидендов. Сбер закрылся выше психологических 300 руб., и в рамках года не исключаем 370 руб. А слабее вновь QIWI и Polymetal, и там картина остается мрачная.
А рубль относительно стабилен. В среду было почти 90 за доллар, и ориентир на начало марта отработан. Отскок доллара вверх от круглой планки на процент не страшит. От текущих курс вряд ли уйдет сильно далеко — сдерживают девальвацию рубля нормативы репатриации выручки экспортеров и все еще жесткая ДКП ЦБ.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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