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В Совфеде поддержали идею об условиях набора мигрантов для работы в России - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде поддержали идею об условиях набора мигрантов для работы в России
В Совфеде поддержали идею об условиях набора мигрантов для работы в России - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали идею об условиях набора мигрантов для работы в России
В Совете Федерации поддержали инициативу Минтруда о наложении обязанности на мигрантов, организованно набранных для работы в России, трудиться по... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:11+0300
2024-03-11T10:12+0300
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Совете Федерации поддержали инициативу Минтруда о наложении обязанности на мигрантов, организованно набранных для работы в России, трудиться по соответствующему профилю. О этом заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди."Очевидно, что необходимы дополнительные правовые механизмы, которые урегулируют эти отношения. Ведь такие трудовые мигранты обязаны срочно покинуть Россию. Если проблема есть, ее надо решать. Полностью поддерживаю инициативу министерства труда РФ, в соответствии с которой предлагается ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов, а именно территорию РФ обяжут покинуть в течении 15 дней граждан, которые нарушают условия оргнабора, отказываясь работать по профилю", - рассказала сенатор РИА Новости.Как добавила Ковитиди, случаи, когда трудовые мигранты отказываются работать на компанию, которая их "набрала" и оплатила им дорогу в Россию, встречаются довольно часто. По ее словам, использовать организованный набор трудовых мигрантов лишь для того, чтобы те могли попасть в Россию, неприемлемо. Ранее газета "Известия" соообщала, что Минтруд подготовил законопроект, согласно которому приехавших по оргнабору мигрантов могут обязать покинуть Россию, если они будут работать не по профилю.
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РОССИЯ
10:11 11.03.2024 (обновлено: 10:12 11.03.2024)
 
В Совфеде поддержали идею об условиях набора мигрантов для работы в России

Сенатор поддержала идею Минтруда об условиях организованного набора для работы в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Совете Федерации поддержали инициативу Минтруда о наложении обязанности на мигрантов, организованно набранных для работы в России, трудиться по соответствующему профилю. О этом заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди.
"Очевидно, что необходимы дополнительные правовые механизмы, которые урегулируют эти отношения. Ведь такие трудовые мигранты обязаны срочно покинуть Россию. Если проблема есть, ее надо решать. Полностью поддерживаю инициативу министерства труда РФ, в соответствии с которой предлагается ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов, а именно территорию РФ обяжут покинуть в течении 15 дней граждан, которые нарушают условия оргнабора, отказываясь работать по профилю", - рассказала сенатор РИА Новости.
*Ольга Баталина - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
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Как добавила Ковитиди, случаи, когда трудовые мигранты отказываются работать на компанию, которая их "набрала" и оплатила им дорогу в Россию, встречаются довольно часто. По ее словам, использовать организованный набор трудовых мигрантов лишь для того, чтобы те могли попасть в Россию, неприемлемо.
Ранее газета "Известия" соообщала, что Минтруд подготовил законопроект, согласно которому приехавших по оргнабору мигрантов могут обязать покинуть Россию, если они будут работать не по профилю.
 
РОССИЯ
 
 
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