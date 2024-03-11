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Эстония ассоциирует себя с нацистами, заявила Захарова

Эстония ассоциирует себя с нацистами, заявила Захарова - 11.03.2024, ПРАЙМ

Эстония ассоциирует себя с нацистами, заявила Захарова

Руководство Эстонии "ассоциирует себя с гитлеровцами", а "степени его маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс", заявила официальный представитель МИД | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T10:31+0300

2024-03-11T10:31+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Руководство Эстонии "ассоциирует себя с гитлеровцами", а "степени его маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее, 9 марта, МИД Эстонии разместил в соцсети X пост об атаках на Таллин в военные годы. Согласно посту, "300 российских самолетов бомбили нас [Эстонию], и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности". Кроме того, МИД провел аналогию между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине."То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Кроме того, дипломат добавила, что это событие, "вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста", было частью действий по освобождению Прибалтики. По ее словам, эстонские дипломаты прикрепили к посту фотографию от 28 августа 1941 года, которая запечатлена отход советского Балтийского флота и разрушения городу, нанесенные наступающими немецко-фашистскими войсками."Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, оттуда в Германию шло продовольствие, обеспечивались связь с Северной Европой. Авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи. Возможно, что для клана (премьера Эстонии Кайи - ред.) Каллас и потомков эстонских коллаборантов — это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей — законные военные цели", - отметила представитель МИД РФ.Захарова добавила, что "идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и Украины" неудивительно. Она отметила, что их сближает стремление сделать "героями-освободителями" Шухевича, Бандеру и эстонских головорезов из "Ваффен-СС".Ранее Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина никогда не поднимет другого флага, заявив, что он "врет как дышит".

https://1prime.ru/20240310/846128600.html

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россия, эстония, мария захарова