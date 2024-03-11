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Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива
Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива - 11.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива
РЖД в 2023 году сэкономили свыше 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива и сократили выбросы СО2 на 235 тысяч тонн, сообщила компания. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:45+0300
2024-03-11T10:45+0300
россия
ржд
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. РЖД в 2023 году сэкономили свыше 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива и сократили выбросы СО2 на 235 тысяч тонн, сообщила компания. "РЖД сэкономили более 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива. Такие результаты достигнуты по итогам 2023 года", - говорится в сообщении в понедельник. Это достигнуто за счет: повышения энергоэффективности локомотивов и другой техники, совершенствования технологий управления движением поездов и содержания пути, модернизации котельных — компания перевела на альтернативные виды топлива 40 объектов, применения энергосберегающих технологий в системах освещения, отопления и в содержании зданий. "Эти меры обеспечили снижение выбросов СО2 на 235 тысяч тонн от стационарных и передвижных источников. Столько же углекислого газа поглощает ежегодно лес на площади 19 тысяч гектаров", - пишут РЖД.
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россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
10:45 11.03.2024
 
Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива

РЖД в 2023 году сэкономили свыше 3,4 млрд руб от снижения потребления углеродного топлива

© РИА Новости . Антон Буценко | Перейти в медиабанкЗапуск поезда "Финист" - первого полностью импортозамещенного аналога "Ласточки"
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© РИА Новости . Антон Буценко
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. РЖД в 2023 году сэкономили свыше 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива и сократили выбросы СО2 на 235 тысяч тонн, сообщила компания.
"РЖД сэкономили более 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива. Такие результаты достигнуты по итогам 2023 года", - говорится в сообщении в понедельник.
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Это достигнуто за счет: повышения энергоэффективности локомотивов и другой техники, совершенствования технологий управления движением поездов и содержания пути, модернизации котельных — компания перевела на альтернативные виды топлива 40 объектов, применения энергосберегающих технологий в системах освещения, отопления и в содержании зданий.
"Эти меры обеспечили снижение выбросов СО2 на 235 тысяч тонн от стационарных и передвижных источников. Столько же углекислого газа поглощает ежегодно лес на площади 19 тысяч гектаров", - пишут РЖД.
 
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