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Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива

Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива - 11.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как РЖД сэкономили от снижения потребления углеродного топлива

РЖД в 2023 году сэкономили свыше 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива и сократили выбросы СО2 на 235 тысяч тонн, сообщила компания. | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T10:45+0300

2024-03-11T10:45+0300

2024-03-11T10:45+0300

россия

ржд

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. РЖД в 2023 году сэкономили свыше 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива и сократили выбросы СО2 на 235 тысяч тонн, сообщила компания. "РЖД сэкономили более 3,4 миллиарда рублей от снижения потребления углеродного топлива. Такие результаты достигнуты по итогам 2023 года", - говорится в сообщении в понедельник. Это достигнуто за счет: повышения энергоэффективности локомотивов и другой техники, совершенствования технологий управления движением поездов и содержания пути, модернизации котельных — компания перевела на альтернативные виды топлива 40 объектов, применения энергосберегающих технологий в системах освещения, отопления и в содержании зданий. "Эти меры обеспечили снижение выбросов СО2 на 235 тысяч тонн от стационарных и передвижных источников. Столько же углекислого газа поглощает ежегодно лес на площади 19 тысяч гектаров", - пишут РЖД.

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россия, ржд