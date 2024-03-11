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На Западе восхитились способностью России производить вооружение - 11.03.2024, ПРАЙМ
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На Западе восхитились способностью России производить вооружение
На Западе восхитились способностью России производить вооружение - 11.03.2024, ПРАЙМ
На Западе восхитились способностью России производить вооружение
Запад удивлен возможностями российского военно-промышленного комплекса (ВПК), благодаря которому Россия смогла усилить давление на Украину, сообщает издание... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:52+0300
2024-03-11T10:56+0300
россия
украина
вооружения
нато
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запад удивлен возможностями российского военно-промышленного комплекса (ВПК), благодаря которому Россия смогла усилить давление на Украину, сообщает издание Wall Street Journal."Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила Запад и усилила дальнейшее давление на Украину... Западные чиновники заявляют, что Москва увеличила производство ракет и другого вооружения", - пишет газета.В этой связи авторы статьи привели слова исследователя из Шведского университета обороны Оскара Йонссона, согласно которым "России удалось довольно впечатляюще увеличить производство во многих секторах обороны".Кроме того, опрошенный высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что "Россия, возможно, сможет поддерживать свои военные усилия в течение еще двух-пяти лет при существующих масштабах" производства. Также уточняется, что еще минимум два европейских агентства военной разведки согласны с тем, что Россия может произвести достаточно оружия, чтобы его хватило еще на несколько лет.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, Вооружения, НАТО
10:52 11.03.2024 (обновлено: 10:56 11.03.2024)
 
На Западе восхитились способностью России производить вооружение

WSJ: Способность России производить вооружение удивила Запад и усилила давление на Киев

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Nathan ClarkУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Nathan Clark
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запад удивлен возможностями российского военно-промышленного комплекса (ВПК), благодаря которому Россия смогла усилить давление на Украину, сообщает издание Wall Street Journal.
"Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила Запад и усилила дальнейшее давление на Украину... Западные чиновники заявляют, что Москва увеличила производство ракет и другого вооружения", - пишет газета.
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В этой связи авторы статьи привели слова исследователя из Шведского университета обороны Оскара Йонссона, согласно которым "России удалось довольно впечатляюще увеличить производство во многих секторах обороны".
Кроме того, опрошенный высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что "Россия, возможно, сможет поддерживать свои военные усилия в течение еще двух-пяти лет при существующих масштабах" производства. Также уточняется, что еще минимум два европейских агентства военной разведки согласны с тем, что Россия может произвести достаточно оружия, чтобы его хватило еще на несколько лет.
 
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