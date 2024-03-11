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Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию
Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию - 11.03.2024, ПРАЙМ
Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию
Немецким властям следует проверить министра иностранных дел Анналену Бербок на предмет коррупции, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:54+0300
2024-03-11T10:54+0300
2024-03-11T10:54+0300
вооружения
госдума
анналена бербок
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Немецким властям следует проверить министра иностранных дел Анналену Бербок на предмет коррупции, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Бербок лоббирует передачу Украине ракет Taurus, хотя ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Германия не поставит ВСУ это оружие."Складывается устойчивое впечатление, что Бербок получает процент маржи от германского военно-промышленного комплекса, а не зарплату министра иностранных дел, раз она "хоть тушкой, хоть чучелом" пытается протащить ракеты Taurus на Украину. Что-то совсем плохо идет борьба с коррупцией в ФРГ, следовало бы им исправить свои упущения и недоработки в отношении Бербок", - сказал Ивлев.TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
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госдума, анналена бербок, германия
Вооружения, Госдума, Анналена Бербок, ГЕРМАНИЯ
Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию
Депутат Госдумы Ивлев призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Немецким властям следует проверить министра иностранных дел Анналену Бербок на предмет коррупции, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Бербок лоббирует передачу Украине ракет Taurus, хотя ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Германия не поставит ВСУ это оружие.
"Складывается устойчивое впечатление, что Бербок получает процент маржи от германского военно-промышленного комплекса, а не зарплату министра иностранных дел, раз она "хоть тушкой, хоть чучелом" пытается протащить ракеты Taurus на Украину. Что-то совсем плохо идет борьба с коррупцией в ФРГ, следовало бы им исправить свои упущения и недоработки в отношении Бербок", - сказал Ивлев.
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TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.