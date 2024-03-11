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Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию
Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию - 11.03.2024, ПРАЙМ
Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию
Немецким властям следует проверить министра иностранных дел Анналену Бербок на предмет коррупции, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:54+0300
2024-03-11T10:54+0300
вооружения
госдума
анналена бербок
германия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Немецким властям следует проверить министра иностранных дел Анналену Бербок на предмет коррупции, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Бербок лоббирует передачу Украине ракет Taurus, хотя ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Германия не поставит ВСУ это оружие."Складывается устойчивое впечатление, что Бербок получает процент маржи от германского военно-промышленного комплекса, а не зарплату министра иностранных дел, раз она "хоть тушкой, хоть чучелом" пытается протащить ракеты Taurus на Украину. Что-то совсем плохо идет борьба с коррупцией в ФРГ, следовало бы им исправить свои упущения и недоработки в отношении Бербок", - сказал Ивлев.TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary &amp; Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
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госдума, анналена бербок, германия
Вооружения, Госдума, Анналена Бербок, ГЕРМАНИЯ
10:54 11.03.2024
 
Депутат ГД призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию

Депутат Госдумы Ивлев призвал немецкие власти проверить Бербок на коррупцию

© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS SecretariatМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS Secretariat
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Немецким властям следует проверить министра иностранных дел Анналену Бербок на предмет коррупции, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Бербок лоббирует передачу Украине ракет Taurus, хотя ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Германия не поставит ВСУ это оружие.
"Складывается устойчивое впечатление, что Бербок получает процент маржи от германского военно-промышленного комплекса, а не зарплату министра иностранных дел, раз она "хоть тушкой, хоть чучелом" пытается протащить ракеты Taurus на Украину. Что-то совсем плохо идет борьба с коррупцией в ФРГ, следовало бы им исправить свои упущения и недоработки в отношении Бербок", - сказал Ивлев.
Анналена Бербок
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России
7 марта, 13:56
TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
 
ВооруженияГосдумаАнналена БербокГЕРМАНИЯ
 
 
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