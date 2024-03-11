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Правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами

Правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами - 11.03.2024, ПРАЙМ

Правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, все сделки должны быть завершены до 1... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T11:17+0300

2024-03-11T11:17+0300

2024-03-11T11:33+0300

минфин рф

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, все сделки должны быть завершены до 1 сентября 2024 года, организатором торгов назначено ООО "Инвестиционная палата", сообщил Минфин РФ."Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", – говорится в сообщении.Минфин уточняет, что условия проведения операций опубликованы на сайте организатора торгов - ООО "Инвестиционная палата". "Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года", - сообщает министерство."Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении "Инвестиционной палаты", которая является организатором торгов."19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - добавляется в материалах.Там указывается, что что прием заявок российских физических лиц пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года. Физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, полный перечень которых будет опубликован на сайте организатора торгов. Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля.Президент России Владимир Путин в ноябре подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около 3 миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.

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минфин рф, россия, замороженные российские активы