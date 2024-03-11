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Во Франции заявили о крахе французской дипломатии - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Во Франции заявили о крахе французской дипломатии
Во Франции заявили о крахе французской дипломатии - 11.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции заявили о крахе французской дипломатии
Французская дипломатия потерпела крах, о чем говорит заметно снизившийся за 20 лет уровень французских политиков, считает лидер французской партии "Патриоты",... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T11:17+0300
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франция
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Французская дипломатия потерпела крах, о чем говорит заметно снизившийся за 20 лет уровень французских политиков, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо."Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад (2002-2004 гг. в правительстве президента Жака Ширака – ред.) – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал политик.Ранее Филиппо заявлял, что Париж идет не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". По его словам, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.
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франция, флориан филиппо
ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо
11:17 11.03.2024
 
Во Франции заявили о крахе французской дипломатии

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо заявил о крахе французской дипломатии

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Французская дипломатия потерпела крах, о чем говорит заметно снизившийся за 20 лет уровень французских политиков, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад (2002-2004 гг. в правительстве президента Жака Ширака – ред.) – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал политик.
Ранее Филиппо заявлял, что Париж идет не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". По его словам, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.
 
ФРАНЦИЯФлориан Филиппо
 
 
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